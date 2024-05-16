У «Зенита» 3 гола в 8 последних играх. Больше одного мяча команда Семака за это время не забивала
«Зенит» не смог забить в 5 из 8 последних матчей.
Команда Сергея Семака в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России сыграла с ЦСКА вничью (0:0) в игровое время и затем победила в серии пенальти.
Начиная с 17 апреля петербуржцы отличились в играх с «Оренбургом» (1:0), ЦСКА (1:1) и «Факелом» (1:1). Еще в пяти матчах в Мир РПЛ и Кубке России забить не удалось.
19 мая «Зенит» выступит в гостях у «Ахмата».
И главное что делает Зенит в атаке? Прорывы с фланга, прострелы в ногу защитникам, угловые, подачи в руки вратарю или в голову сопернику. Игроки Зенита вообще перестали двигаться в штрафной соперника и играть на опережение.
Стоят, ждут … а жахнуть от души никто не умеет, оказывается.
«Принимай наш «Сеалекс» ! Его надолго хватит !