У «Зенита» 3 гола в 8 последних играх. Больше одного мяча команда Семака за это время не забивала

«Зенит» не смог забить в 5 из 8 последних матчей.

Команда Сергея Семака в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России сыграла с вничью (0:0) в игровое время и затем победила в серии пенальти.

Начиная с 17 апреля петербуржцы отличились в играх с «Оренбургом» (1:0), ЦСКА (1:1) и «Факелом» (1:1). Еще в пяти матчах в Мир РПЛ и Кубке России забить не удалось.

19 мая « » выступит в гостях у «Ахмата».