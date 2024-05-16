У «Зенита» 3 гола в 8 последних играх. Больше одного мяча команда Семака за это время не забивала

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Футбол

«Зенит» не смог забить в 5 из 8 последних матчей.

Команда Сергея Семака в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России сыграла с ЦСКА вничью (0:0) в игровое время и затем победила в серии пенальти.

Начиная с 17 апреля петербуржцы отличились в играх с «Оренбургом» (1:0), ЦСКА (1:1) и «Факелом» (1:1). Еще в пяти матчах в Мир РПЛ и Кубке России забить не удалось.

19 мая «Зенит» выступит в гостях у «Ахмата».

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6 комментариев
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Полный мрак
И главное что делает Зенит в атаке? Прорывы с фланга, прострелы в ногу защитникам, угловые, подачи в руки вратарю или в голову сопернику. Игроки Зенита вообще перестали двигаться в штрафной соперника и играть на опережение.
Стоят, ждут … а жахнуть от души никто не умеет, оказывается.
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Непонятно, что вдруг случилось. Автобусы и раньше ставили, но как-то забивали, ведь
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После визита Миллера в раздевалке Зенита запустили рекламу

«Принимай наш «Сеалекс» ! Его надолго хватит !
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Игрок матча против кабинетного брака это Нуралы
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Будем работать. Через пару матчей будет 4 гола. Гыгыгыгыгыгыгыгы...
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Если на острие можно ставить нулевого Изидора, почему не попробовать поставить туда Педро - загадка. Гыгыгыгыгыгыгыгы...
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