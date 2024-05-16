Сергей Анохин: «В футболе мы сильно не потеряем. Российские игроки в зарубежных чемпионатах выходят на хороший уровень»

Сергей Анохин высказался об уровне российского футбола.

— Сейчас много говорят про падение уровня футбола в России. Какого мнения вы?

— Без международных матчей трудно выявить настоящий уровень нашего футбола. Вижу, как игроки, которые поехали в иностранные лиги, выходят на хороший уровень. Не думаю, что мы в чем-то сильно теряем.

Тем более пытаемся реорганизовывать юношеские и внутренние соревнования. Футбол имеет достаточное количество средств, интереса и игроков, поэтому сильно в нем не потеряем, – сказал бывший вице-президент РФС, а ныне гендиректор Фонбет.