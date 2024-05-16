Сергей Анохин: «В футболе мы сильно не потеряем. Российские игроки в зарубежных чемпионатах выходят на хороший уровень»

Теги премьер-лига Россия Сергей Анохин Футбол

Сергей Анохин высказался об уровне российского футбола.

— Сейчас много говорят про падение уровня футбола в России. Какого мнения вы?

— Без международных матчей трудно выявить настоящий уровень нашего футбола. Вижу, как игроки, которые поехали в иностранные лиги, выходят на хороший уровень. Не думаю, что мы в чем-то сильно теряем. 

Тем более пытаемся реорганизовывать юношеские и внутренние соревнования. Футбол имеет достаточное количество средств, интереса и игроков, поэтому сильно в нем не потеряем, – сказал бывший вице-президент РФС, а ныне гендиректор Фонбет.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий