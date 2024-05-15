Риса Джеймса удалили через 19 минут после выхода на замену в матче с «Брайтоном». Защитник «Челси» после падения ударил ногой Жоао Педро

Рис Джеймс был удален в матче с «Брайтоном».

Защитник « » получил прямую красную карточку через 19 минут после выхода на замену. На 69-й он вышел на поле, а на 88-й – удалился.

Джеймс был наказан за то, что, лежа, после падения, ударил ногой форварда «Брайтона» .

Главный момент изучил момент у монитора и принял решение удалить .