Риса Джеймса удалили через 19 минут после выхода на замену в матче с «Брайтоном». Защитник «Челси» после падения ударил ногой Жоао Педро

Теги Челси судьи Майкл Солсбери Рис Джеймс Жоао Педро Жезус Футбол

Рис Джеймс был удален в матче с «Брайтоном».

Защитник «Челси» получил прямую красную карточку через 19 минут после выхода на замену. На 69-й он вышел на поле, а на 88-й – удалился.

Джеймс был наказан за то, что, лежа, после падения, ударил ногой форварда «Брайтона» Жоао Педро Жезуса.

Главный момент Майкл Солсбери изучил момент у монитора и принял решение удалить Джеймса.

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24 комментария
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Устал играть, решил, что начнет со следующего сезона
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Сначала ему ногу чуть не отрывают, за это даже желтой нет. Но удаление по факту верное,очень глупое эмоциональное решение Джеймса. Судью наверное из дворового футбола позвали так как сколько грубых фолов не свистел в обе стороны, так еще 20 минут добавленного времени где то увидел
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Человек так долго восстанавливается после тяжелой травмы, пропустив практически весь сезон и такое исполняет, просто жесть.
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Если судья здесь показывает красную, то почему не даст жёлтую игроку Брайтона? Откровенно полил два раза подряд на Джеймсе перед этим. Стерлинг получил свою жёлтую за менее очевидный похожий фол.
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Просто Рис не выдержал,после стольких лечени его опять по ноге ещё с зади дал. Попробуй кто из за такого удара получить травму и сезон потерять.
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А почему на Джексоне фол последний надежды и красный не дали?
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зато точно не травмируется в последнем туре)
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При счете 2:0🤦🏻‍♂️детский сад
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просто отвратительный поступок. За такое надо несколько матчей давать
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у него сестра недалеко ушла))
https://youtu.be/9EmFkqxGKmw?si=VOJjifKgmjXAUujI
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Ответ Gustish
Мудак
Чего так сразу Мудак ? в играх так бывает и очень часто , на Джеймса сфолили и он ответил . Да не стоило так делать но Джеймс немного погорячился и вот результат.
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Ответ Акер
Капитан должен себя в руках держать, да, но там же до этого был на нем фол весьма грубый, поэтому он и упал именно так. Почему это не учитывается? Жёлтой бы хватило, но ВАР в этом матче отжигал.
Это умышленное движение чтобы нанести травму, еще и после свистка, прямая красная карточка.
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Ответ Акер
Там обоюдный фол. Игрок Брайтона фолит на Джеймсе тот падает и задевает соперника, но карточка только у Джеймса. Где последовательность хоть какая-то?
Блин, ну в том то и дело, что игрок Брайтона фолит, а Джеймс прямой ногой шипами по сути пытается ударить игрока соперника, тут только за намерение красная должна быть, был же повтор, где это всё отчётливно видно.
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Ответ Акер
Джеймса роняют, он неудачно падает и задевает соперника ногой. Это можно трактовать так, а можно по жесткому, что и сделал судья. Но тогда почему он не пошёл смотреть фол на Мудрике в первом тайме или прыжок вратаря в ноги при выходе один на один? Тогда нужно последовательно все смотреть, а не только моменты с Челси.
Да не спорю я, что судья совсем потерял берега и судил дебильно и на удар по Мудрику в челюсть должны были реагировать, по вратарю в другой ветке ответил.
Но Джеймс не задевает соперника - по повтору отчётливо видно как он просто агрессивно лупит прямой ногой шипами в колено сопернику, тут вообще всё очевидно.
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Ответ Люди Как люди
Просто Рис не выдержал,после стольких лечени его опять по ноге ещё с зади дал. Попробуй кто из за такого удара получить травму и сезон потерять.
из-за этого можно зарядить по ноге другому с риском травмы колена?
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Ответ Люди Как люди
А почему на Джексоне фол последний надежды и красный не дали?
Там контакта не было, повезло что Джексон желтую за симуляцию не получил
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