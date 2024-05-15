Риса Джеймса удалили через 19 минут после выхода на замену в матче с «Брайтоном». Защитник «Челси» после падения ударил ногой Жоао Педро
Рис Джеймс был удален в матче с «Брайтоном».
Защитник «Челси» получил прямую красную карточку через 19 минут после выхода на замену. На 69-й он вышел на поле, а на 88-й – удалился.
Джеймс был наказан за то, что, лежа, после падения, ударил ногой форварда «Брайтона» Жоао Педро Жезуса.
Главный момент Майкл Солсбери изучил момент у монитора и принял решение удалить Джеймса.
https://youtu.be/9EmFkqxGKmw?si=VOJjifKgmjXAUujI
Но Джеймс не задевает соперника - по повтору отчётливо видно как он просто агрессивно лупит прямой ногой шипами в колено сопернику, тут вообще всё очевидно.