Аллегри выиграл Кубок Италии в 5-й раз – это рекорд. Он обошел Манчини и Эрикссона

Массимилиано Аллегри стал самым титулованным тренером в истории Кубка Италии.

« » под руководством 56-летнего специалиста одолел «Аталанту» (1:0) в финале.

У Аллегри теперь 5 побед в этом турнире – больше всех. Он опередил и Свена-Йорана Эрикссона, у которых по 4 трофея.

«Ювентус» в 15-й раз и впервые с 2021 года выиграл Кубок Италии