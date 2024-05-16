Аллегри выиграл Кубок Италии в 5-й раз – это рекорд. Он обошел Манчини и Эрикссона
Массимилиано Аллегри стал самым титулованным тренером в истории Кубка Италии.
«Ювентус» под руководством 56-летнего специалиста одолел «Аталанту» (1:0) в финале.
У Аллегри теперь 5 побед в этом турнире – больше всех. Он опередил Роберто Манчини и Свена-Йорана Эрикссона, у которых по 4 трофея.
«Ювентус» в 15-й раз и впервые с 2021 года выиграл Кубок Италии
предсказанных Аталанте в этом году !
P.S. Если честно, то нет , как не ждём и второго ))