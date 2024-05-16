Аллегри выиграл Кубок Италии в 5-й раз – это рекорд. Он обошел Манчини и Эрикссона

Теги Роберто Манчини Ювентус серия А Италия Кубок Италии Свен-Йоран Эрикссон Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри стал самым титулованным тренером в истории Кубка Италии.

«Ювентус» под руководством 56-летнего специалиста одолел «Аталанту» (1:0) в финале.

У Аллегри теперь 5 побед в этом турнире – больше всех. Он опередил Роберто Манчини и Свена-Йорана Эрикссона, у которых по 4 трофея.

«Ювентус» в 15-й раз и впервые с 2021 года выиграл Кубок Италии

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8 комментариев
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Великий, Мистер. Приятное послевкусие после неудачного отрезка в 2024 календарном году. Как бы не произошло, огромное уважение. Великий тренер. Если даже и произойдет смена тренера - ты навсегда останешься в сердцах истинных фанов Юве
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Рекордсмен и легенда! Ждём продления контракта с Мистером
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Браво маэстро. Со слабейшим Юве в 21-м веке взял трофей обыграв распиаренные команды по ходу турнира.
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Всех с Победой, Но нужно с Аллегри прощаться.
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Легенда без пиджака и галстука
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спасибо за все, Мистер. но ждём Мотту
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А мы то ждали первого из двух титулов ,
предсказанных Аталанте в этом году !
P.S. Если честно, то нет , как не ждём и второго ))
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