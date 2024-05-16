Андрей Мостовой об РПЛ: «Зенит» думает о чемпионстве. Тем более есть очный матч «Динамо» и «Краснодара»
Андрей Мостовой ответил на вопрос о чемпионской гонке в Мир РПЛ.
Сейчас «Динамо» с 53 очками лидирует в турнирной таблице, опережая «Зенит» на два очка, а «Краснодар» – на три.
В ближайшем туре действующий чемпион России сыграет в гостях с «Ахматом», «Динамо» примет «Крылья Советов», «Краснодар» на выезде встретится с «Сочи».
– Есть мысли о чемпионстве?
– Конечно! Тем более есть очный матч «Динамо» и «Краснодара».
Мы думаем о чемпионстве, – заявил полузащитник сине-бело-голубых.