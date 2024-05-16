Андрей Мостовой об РПЛ: «Зенит» думает о чемпионстве. Тем более есть очный матч «Динамо» и «Краснодара»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Андрей Мостовой Матч ТВ Футбол

Андрей Мостовой ответил на вопрос о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

Сейчас «Динамо» с 53 очками лидирует в турнирной таблице, опережая «Зенит» на два очка, а «Краснодар» – на три.

В ближайшем туре действующий чемпион России сыграет в гостях с «Ахматом», «Динамо» примет «Крылья Советов», «Краснодар» на выезде встретится с «Сочи».

– Есть мысли о чемпионстве?

– Конечно! Тем более есть очный матч «Динамо» и «Краснодара».

Мы думаем о чемпионстве, – заявил полузащитник сине-бело-голубых.

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4 комментария
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Не думает. Думал если б - стал бы Чемпионом туров за 7 до окончания.
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Раньше надо было думать.
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Мостовой пока главное разочарование сезона. Помню, как он вышел на поле после травмы и команда сразу заиграла, он был очень активен и было ощущение, что вот рождается топ игрок и бразды лидерства Малкома он возьмет в свои руки, но вот подходит сезон к концу, а у атакующего игрока в 21 матче 3+1 и самый слабый сезон в карьере. И это в 26 лет, самый лучший возраст, еще и о Европе разговоры заводит,а ощущение, что уже деградировать начал.
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Плоха та команда, которая не мечтает стать чемпионом!
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