Андрей Мостовой об РПЛ: «Зенит» думает о чемпионстве. Тем более есть очный матч «Динамо» и «Краснодара»

Андрей Мостовой ответил на вопрос о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

Сейчас «Динамо» с 53 очками лидирует в турнирной таблице, опережая « » на два очка, а « » – на три.

В ближайшем туре действующий чемпион России сыграет в гостях с «Ахматом», « » примет «Крылья Советов», «Краснодар» на выезде встретится с «Сочи».

– Есть мысли о чемпионстве?

– Конечно! Тем более есть очный матч «Динамо» и «Краснодара».

Мы думаем о чемпионстве, – заявил полузащитник сине-бело-голубых.