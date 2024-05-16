«Брест» впервые в истории сыграет в ЛЧ – минимум в квалификации. Клуб ни разу не участвовал в еврокубках
«Брест» впервые в истории вышел в Лигу чемпионов.
В результате сегодняшнего поражения «Ниццы» от «ПСЖ» (1:2) в 32-м туре Лиги 1 команда Эрика Руа обеспечила себе место в первой четвертке чемпионата Франции.
Таким образом, «Брест» гарантированно заработал квалификацию в Лигу чемпионов. Команда примет участие как минимум в третьем квалификационном раунде турнира.
До сих пор клуб из Бреста ни разу не принимали участие в еврокубках.
«Брест», набравший 58 очков после 33 туров, еще может занять третье место. За тур до конца чемпионата третьим идет «Лилль» (58 очков).
Штутгарт 🇩🇪
Жирона 🇪🇸
Астон Вилла 🏴
Барселона 🇪🇸
Брест 🇫🇷
Болонья 🇮🇹
Это круто что такие колоритные команды сыграют в ЛЧ.
что у Лилля 58 очков и разница +18, у Бреста - 58 и +16
Лилль играет дома с Ниццей, а Брест в гостях с Тулузой
что в случае равенства очков первый дополнительный критерий - разница голов, потом идёт личка, причём с учётом голов на выезде, потом общее количество голов, потом общее количество голов на выезде, потом фейр-плей, что потом уж не знаю, видимо, золотой матч
что это всё впрочем не важно, потому что личка в пользу Лилля (1:0 и 1:1)