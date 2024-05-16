«Брест» впервые в истории сыграет в ЛЧ – минимум в квалификации. Клуб ни разу не участвовал в еврокубках

«Брест» впервые в истории вышел в Лигу чемпионов.

В результате сегодняшнего поражения «Ниццы» от « » (1:2) в 32-м туре 1 команда Эрика Руа обеспечила себе место в первой четвертке чемпионата Франции.

Таким образом, « » гарантированно заработал квалификацию в Лигу чемпионов. Команда примет участие как минимум в третьем квалификационном раунде турнира.

До сих пор клуб из Бреста ни разу не принимали участие в еврокубках.

«Брест», набравший 58 очков после 33 туров, еще может занять третье место. За тур до конца чемпионата третьим идет «Лилль» (58 очков).