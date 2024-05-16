«Брест» впервые в истории сыграет в ЛЧ – минимум в квалификации. Клуб ни разу не участвовал в еврокубках

Теги Ницца ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Брест Футбол

«Брест» впервые в истории вышел в Лигу чемпионов.

В результате сегодняшнего поражения «Ниццы» от «ПСЖ» (1:2) в 32-м туре Лиги 1 команда Эрика Руа обеспечила себе место в первой четвертке чемпионата Франции.

Таким образом, «Брест» гарантированно заработал квалификацию в Лигу чемпионов. Команда примет участие как минимум в третьем квалификационном раунде турнира.

До сих пор клуб из Бреста ни разу не принимали участие в еврокубках.

«Брест», набравший 58 очков после 33 туров, еще может занять третье место. За тур до конца чемпионата третьим идет «Лилль» (58 очков).

13 комментариев
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Отлично!
Штутгарт 🇩🇪
Жирона 🇪🇸
Астон Вилла 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Барселона 🇪🇸
Брест 🇫🇷
Болонья 🇮🇹
Это круто что такие колоритные команды сыграют в ЛЧ.
+19
-4
+15
Поболеем в следующем сезоне за наших братьев из Беларуси!
+17
-3
+14
Ответ Filipp Gorski
Отлично! Штутгарт 🇩🇪 Жирона 🇪🇸 Астон Вилла 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Барселона 🇪🇸 Брест 🇫🇷 Болонья 🇮🇹 Это круто что такие колоритные команды сыграют в ЛЧ.
Брест🇧🇾
+11
-1
+10
Это не тот Брест, расходимся...
+5
-3
+2
Ответ Filipp Gorski
Отлично! Штутгарт 🇩🇪 Жирона 🇪🇸 Астон Вилла 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Барселона 🇪🇸 Брест 🇫🇷 Болонья 🇮🇹 Это круто что такие колоритные команды сыграют в ЛЧ.
Брест пока только в квалификации
+2
0
+2
ща за два месяца всех основных раскупят и останется только "рест" =/
+1
0
+1
мда, то есть расклады перед последним туром написать никак?
что у Лилля 58 очков и разница +18, у Бреста - 58 и +16
Лилль играет дома с Ниццей, а Брест в гостях с Тулузой
что в случае равенства очков первый дополнительный критерий - разница голов, потом идёт личка, причём с учётом голов на выезде, потом общее количество голов, потом общее количество голов на выезде, потом фейр-плей, что потом уж не знаю, видимо, золотой матч
что это всё впрочем не важно, потому что личка в пользу Лилля (1:0 и 1:1)
+1
-1
0
Повторили достижение Бреста из Беларуси)))
+1
-1
0
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