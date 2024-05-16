«Бавария» хочет, чтобы Тухель остался. Томас требует контракт до 2026 года

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель может остаться в «Баварии» на своих условиях.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, после нового этапа переговоров у руководства мюнхенцев появилось желание продолжить сотрудничество с нынешним главным тренером. При этом стороны еще не пришли к соглашению.

Основная преграда – требования Тухеля, касающиеся срока действия договора. Он хочет, чтобы контракт действовал как минимум до лета 2026 года.

Ожидается, что ситуация так или иначе прояснится в ближайшее время.

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13 комментариев
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«Не смогли смириться с поражением, и куда это вас привело? Снова ко мне», – Томас Тухель
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Ответ OldRedWhite
Но согласитесь, это уже некое движение в сторону здравого смысла от кандидатуры Рагника ! Авось и дальше пойдут ))
Ещё точно неизвестно, кто от кого отказался
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Ответ Влад Чурун
«Не смогли смириться с поражением, и куда это вас привело? Снова ко мне», – Томас Тухель
😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍👍🤘🤘🤘🤘Танос Тухель
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Продлевайте до 2030, че уж теперь.
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Может он в Индии гипнозу обучился, не знаю, у меня больше нет предположений. Ну, разве что массовое помешательство...да не, должно быть тяжёлое и сразу у всех, всё же гипноз.
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У них с Аллегри один шаман
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Где-то плачет Кейн
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Дайте пожизненный контракт
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Ответ Влад Чурун
«Не смогли смириться с поражением, и куда это вас привело? Снова ко мне», – Томас Тухель
Но согласитесь, это уже некое движение в сторону здравого смысла от кандидатуры Рагника !
Авось и дальше пойдут ))
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Ответ Ramin Mamedov
вроде в отличии от Хави, Тухель не говорил, что хочет уйти - там же с ним расстаться хотело руководство, а Чапи то да, сам сказал что уходит, а потом сам же построил из себя героя, оставшись.. причем самое смешное, что и Тухель и Чапи проиграли все возможные кубки)
https://www.sports.ru/football/1115857840-bavariya-podtverdila-chto-tuxel-ujdet-letom.html
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