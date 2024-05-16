«Бавария» хочет, чтобы Тухель остался. Томас требует контракт до 2026 года

Томас Тухель может остаться в «Баварии» на своих условиях.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, после нового этапа переговоров у руководства мюнхенцев появилось желание продолжить сотрудничество с нынешним главным тренером. При этом стороны еще не пришли к соглашению.

Основная преграда – требования , касающиеся срока действия договора. Он хочет, чтобы контракт действовал как минимум до лета 2026 года.

Ожидается, что ситуация так или иначе прояснится в ближайшее время.