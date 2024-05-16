Ряд клубов АПЛ, включая представителей «большой шестерки», проголосуют за сохранение ВАР. Они считают, что технология помогает, а не мешает

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Ряд клубов АПЛ выступает против идеи об отмене ВАР.

Ранее The Athletic сообщил, что «Вулверхэмптон» направил руководству лиги запрос с призывом отменить видеоповторы. 6 июня на общем собрании представители клубов проголосуют за или против такого шага.

По информации журналиста Бена Джейкобса, несколько клубов АПЛ, в том числе входящих в «большую шестерку», намерены проголосовать за сохранение ВАР. Господствующее мнение по-прежнему заключается в том, что технология видеопросмотров скорее помогает, чем мешает.

Многие клубы хотели бы, чтобы улучшению применения ВАР и информирования болельщиков о принятых решениях уделялось более пристальное внимание. Однако полный отказ от ВАР, пока технология все еще находится в стадии разработки, многими рассматривается как чрезмерная мера. Считается, что ее возможно существенно улучшить.

8 комментариев
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Как можно вообще думать о том, чтобы убирать ВАР? Дорабатывать нужно обязательно, но убирать - полный бред
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Сам факт этой инициативы - полный бред.
Тут с варом (таким классным инструментом для судей) вопиющие ситуации когда люди принимают непонятные решения, а без него что вообще будет?
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Надо из тех, кто сидит на варе, убрать дилетантов и поставить профессионалов
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Мешают судьи, они уступают уровню Лиги.
Вчерашний матч Брайтон-Челси тому пример.
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Отмените ауты, угловые, штрафные, пенальти и т.д
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Нужно просто повысить зарплаты судьям, чтобы на эту работу шел совсем другой человеческий капитал.И тогда бестолочи Тирни сами отсеются.

"Эффективные" манагеры всегда городят огород, вместо того, чтобы принять очевидное решение - больше платить.Проблема ведь не ВАР, а в том, что судьи боятся попасти в тренды твиттера и заголовки СМИ.

И нужно чтобы судьи на ВАР и в поле были из двух разных организаций, в идеале это должны быть две отдельные карьерные ветки для арбитров.А то оно как сейчас? Это друг, тот кум, третий собутыльник, четвертый свидетель на свадьбе.Естественно они не хотят друг другу занижать оценки.

Можно хоть 1000 камер поставить, но если сегодня Тейлор в поле, а Тирни на варе, а через неделю все наоборот, то чего еще ожидать? Пускай как в Америке видеобригада весь сезон сидит в офисе в Лондоне и 5-10 человек смотрит все матчи одновременно.
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Ответ KeriLLo
Сам факт этой инициативы - полный бред. Тут с варом (таким классным инструментом для судей) вопиющие ситуации когда люди принимают непонятные решения, а без него что вообще будет?
консерваторы-с
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Ответ KeriLLo
Сам факт этой инициативы - полный бред. Тут с варом (таким классным инструментом для судей) вопиющие ситуации когда люди принимают непонятные решения, а без него что вообще будет?
сам факт очень простой - волки "пострадали" от ВАР больше всего, вот менеджеры и обязаны обращаться с этой ересью в Лигу, иначе владелец не поймёт. Обычная рутина, которая ни к чему не приведёт
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