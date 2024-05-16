Ряд клубов АПЛ, включая представителей «большой шестерки», проголосуют за сохранение ВАР. Они считают, что технология помогает, а не мешает

Ряд клубов АПЛ выступает против идеи об отмене ВАР.

Ранее The Athletic сообщил, что « » направил руководству лиги запрос с призывом отменить видеоповторы. 6 июня на общем собрании представители клубов проголосуют за или против такого шага.

По информации журналиста Бена Джейкобса, несколько клубов , в том числе входящих в «большую шестерку», намерены проголосовать за сохранение ВАР. Господствующее мнение по-прежнему заключается в том, что технология видеопросмотров скорее помогает, чем мешает.

Многие клубы хотели бы, чтобы улучшению применения ВАР и информирования болельщиков о принятых решениях уделялось более пристальное внимание. Однако полный отказ от ВАР, пока технология все еще находится в стадии разработки, многими рассматривается как чрезмерная мера. Считается, что ее возможно существенно улучшить.