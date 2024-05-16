«Атлетико» выходит в ЛЧ во всех полных сезонах при Симеоне – 12 лет подряд

«Атлетико» выходит в Лигу чемпионов во всех полных сезонах при Диего Симеоне.

Мадридский клуб ранее обеспечил себе место в турнире после победы над «Хетафе» (3:0) в Ла Лиге. За два тура до конца чемпионата «Атлетико» точно не финиширует ниже четвертого места, дающего право сыграть в ЛЧ.

«Атлетико» выходит в Лигу чемпионов во всех полных сезонах при Симеоне – 12 лет подряд.

Напомним, аргентинец возглавил «Атлетико» 23 декабря 2011 года.