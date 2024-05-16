«Атлетико» выходит в ЛЧ во всех полных сезонах при Симеоне – 12 лет подряд

Теги Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Диего Симеоне Футбол

«Атлетико» выходит в Лигу чемпионов во всех полных сезонах при Диего Симеоне.

Мадридский клуб ранее обеспечил себе место в турнире после победы над «Хетафе» (3:0) в Ла Лиге. За два тура до конца чемпионата «Атлетико» точно не финиширует ниже четвертого места, дающего право сыграть в ЛЧ.  

«Атлетико» выходит в Лигу чемпионов во всех полных сезонах при Симеоне – 12 лет подряд.

Напомним, аргентинец возглавил «Атлетико» 23 декабря 2011 года.

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9 комментариев
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Можно по-разному относиться к Симеоне за его стиль, но это единственный тренер за последние лет 15, которые превратил средний европейский клуб в стабильный, настоящий топ-клуб, без резкого вливания арабских, американских и каких-либо еще денег.
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Чоло - кремень!
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И не только выходит в ЛЧ, а играет в финалах, полуфиналах регулярно
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Во всех турнирах недобрали конечно, увы только задача-минимум выполнена
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Молодцы, да, котлеты далеко не беднейший клуб, но эта стабильность дорогого стоит, фанаты уверены, что в новом сезоне может случится чудо, это главное. В отличии от второго каталонского.
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Великий тренер:) Уже давно говорю по своему уровню он всяких Венгеров давно превзошел ЛЕ, Суперкубки УЕФА, 2 чемпионства в Ла Лиге, 2 финала ЛЧ, в одном из которых до победы было рукой подать, а в другом Атлетико просто засудили и засчитали позорный гол с метрового офсайда!:)) А ведь он Атлетико всего 12 лет тренерует, Венгер за почти 30ть в Арсенале меньшего добился:))
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Ответ Ебздрогыч
Можно по-разному относиться к Симеоне за его стиль, но это единственный тренер за последние лет 15, которые превратил средний европейский клуб в стабильный, настоящий топ-клуб, без резкого вливания арабских, американских и каких-либо еще денег.
Клопп? До него середняк Бундеслиги был считай. И Ливерпуль тоже можно назвать таковым
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Ответ Ебздрогыч
Можно по-разному относиться к Симеоне за его стиль, но это единственный тренер за последние лет 15, которые превратил средний европейский клуб в стабильный, настоящий топ-клуб, без резкого вливания арабских, американских и каких-либо еще денег.
Да и то что стиль у него оборонительный это скорее просто впечатление от того, что мы смотрим матчи Атлетико только против больших команд, где он подстраивает игру под соперника, Атлетико при нем почти всегда 3я в Ла Лиге по результативности команда, даже во времена когда он упор на оборону делал, а в последние годы даже в больших матчах могут доминировать:)) Плюс как игроки при нем практически все прибавляют, а кто не прибавляет оказывается реальным балластом типа Феликса, который не хочет работать над собой:))
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