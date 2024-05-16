«Ювентус» в 15-й раз и впервые с 2021 года выиграл Кубок Италии

Теги Аталанта Ювентус серия А Италия Кубок Италии Массимилиано Аллегри Душан Влахович Футбол

«Ювентус» выиграл Кубок Италии впервые за три года.

Команда Массимилиано Аллегри в финале одолела «Аталанту» (1:0) благодаря голу форварда Душана Влаховича на 4-й минуте.

Туринцы завоевали данный трофей в 15-й раз – это лучший результат в стране. У «Ромы» и «Интера» по 9 побед.

В последний раз до этого дня «бьянконери» выигрывали Кубок Италии в 2021 году.

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37 комментариев
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Свисток, конечно... Делал все, что мог, но так и не смог. Не дали ему повод пенку поставить в ворота Юве, но душил конкретно. Всех адекватных черно-белых с победой! Максу спасибо за эту чашку, стриптиз и удачи! Бергамаскам удачи в финале ЛЕ! Лехе не расстраиваться, будут ещё чашки!
+18
0
+18
Фанов Ювентуса с победой!
Аталанта просто наложила в штаны….
Де Кетеларе игрок для матчей с середняками, хваленый Компмейрс тоже матч провалил ….
+10
0
+10
снова знакомый вкус кубков.. всех наших с победой!
Forza Juve!!
+10
0
+10
свисток 90 минут убивал Ювентус, но все равно выстояли. всех черно-белых с победой. маленький подарок нам за три года мучений
+13
-5
+8
судьи не хотели допускать победы Юве, но пусть попехнутся

FJ
+9
-1
+8
Аллегри ТОП
+11
-5
+6
поздравляю
+6
0
+6
Ответ Kubinec_
свисток 90 минут убивал Ювентус, но все равно выстояли. всех черно-белых с победой. маленький подарок нам за три года мучений
Судейство - это просто позор
+7
-1
+6
чистейший пенальти даже не посмотрели в ВАР, но посмотрели миллиметровый оффсайда и не факт что он был, повтор всего разок показали) просто позор, уже не знают как топить Юве
+6
-1
+5
Ответ mancity111
Аллегри ТОП
😂
+6
-2
+4
Ответ Владимир Владимир
Судейство - это просто позор
после того как Миретти шипами на пах наступили и карточку не дали, я чуть пульт не сломал
+5
-1
+4
Судья красава, удалил Аллегри с поста главного тренера Юве))
+3
0
+3
Ответ Zidane 21
Спасибо за всё Макс...
Красиво уходит, еще и эмоции выплеснул и дал огня.
+6
-3
+3
Спасибо за всё Макс...
+4
-2
+2
5 кубок Макса, наш слоняра) рад, что лучший матч в этом году Юве сыграл в финале, всем нашим приветы, FJ🖤🤍
+2
0
+2
Ответ mancity111
Аллегри ТОП
продлеваем?
+2
-1
+1
38 скудетто
15 кубков Италии
9 Суперкубка Италии
2 ЛЧ
3 Кубка УЕФА
1 Кубок обладателей Кубков
2 Суперкубка УЕФА
2 Межконтинентальных Кубка
1 Интертото
+1
0
+1
Ответ bosonogii
За что спасибо?
За всё хорошее что было когда то
+2
-1
+1
значит аллегри жив!
+1
0
+1
Молодцы с победой!
+1
0
+1
Ответ Kubinec_
после того как Миретти шипами на пах наступили и карточку не дали, я чуть пульт не сломал
С победой нормальных ювентини, а рыдающим по Дибале и оскорбляющим до сих пор Роналду - в катеринин садик
0
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0
Ответ Aleks Del Piero
Свисток, конечно... Делал все, что мог, но так и не смог. Не дали ему повод пенку поставить в ворота Юве, но душил конкретно. Всех адекватных черно-белых с победой! Максу спасибо за эту чашку, стриптиз и удачи! Бергамаскам удачи в финале ЛЕ! Лехе не расстраиваться, будут ещё чашки!
Мареска всегда к Юве относится предвзято причем не особо шифруется даже
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Ответ mancity111
Аллегри ТОП
Мареска топ. Топ крот.
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Ответ Yobo
Классические 1:0 от Аллегри и взял трофей. У Аталанты будто комплекс в больших матчах, вроде набрали отличную форму, но в финале снова обделались.
ты точно второй тайм смотрел?
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Символично:удаление Аллегри как раз на последних минутах и одинокий Аллегри на рекламном щите.
Даже спасибо говорить/писать ему неохота,не заслужили.
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Юве и 1-0 это путь длинною в жизнь)))
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Красавцы! Хороший матч выдали.
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Макс круто взорвался 😃
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Все, иссякыш аут! Пора!
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