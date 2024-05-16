«Ювентус» в 15-й раз и впервые с 2021 года выиграл Кубок Италии
«Ювентус» выиграл Кубок Италии впервые за три года.
Команда Массимилиано Аллегри в финале одолела «Аталанту» (1:0) благодаря голу форварда Душана Влаховича на 4-й минуте.
Туринцы завоевали данный трофей в 15-й раз – это лучший результат в стране. У «Ромы» и «Интера» по 9 побед.
В последний раз до этого дня «бьянконери» выигрывали Кубок Италии в 2021 году.
Аталанта просто наложила в штаны….
Де Кетеларе игрок для матчей с середняками, хваленый Компмейрс тоже матч провалил ….
Forza Juve!!
FJ
15 кубков Италии
9 Суперкубка Италии
2 ЛЧ
3 Кубка УЕФА
1 Кубок обладателей Кубков
2 Суперкубка УЕФА
2 Межконтинентальных Кубка
1 Интертото
Даже спасибо говорить/писать ему неохота,не заслужили.