«Ювентус» в 15-й раз и впервые с 2021 года выиграл Кубок Италии

«Ювентус» выиграл Кубок Италии впервые за три года.

Команда Массимилиано Аллегри в финале одолела «Аталанту» (1:0) благодаря голу форварда Душана Влаховича на 4-й минуте.

Туринцы завоевали данный трофей в 15-й раз – это лучший результат в стране. У «Ромы» и «Интера» по 9 побед.

В последний раз до этого дня «бьянконери» выигрывали в 2021 году.