Гендиректор «Динамо» о выручке от букмекера: «Предполагаю, это самая большая сумма среди клубов РПЛ» 

Теги премьер-лига Россия бизнес Динамо Москва Павел Пивоваров Футбол

Гендиректор «Динамо» рассказал о выручке клуба от сотрудничества с букмекером.

— Есть ли данные по билетной выручке с матча на Кубок против «Спартака», где был аншлаг, несмотря на очень высокие цены на билеты?

— В этом году в целом наша посещаемость выше, выручка растет по сравнению с прошлым сезоном. Хотя выручка от билетов не является основным источником дохода для клуба, но тем не менее она существенна. 

Мы со своей стороны можем похвалиться выручкой, которую получаем от сотрудничества с букмекером — BetBoom.

— Это более миллиарда рублей.

— С учетом всех проектов и развития сотрудничества сумма на самом деле значительно больше. Предполагаю, это самая большая сумма среди клубов РПЛ, – сказал Павел Пивоваров.

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Буки подсаживает игроков на азарт, а клубы на финансовую зависимость.
Букмекеры - узаконенное зло.
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