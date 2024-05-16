Гендиректор «Динамо» о выручке от букмекера: «Предполагаю, это самая большая сумма среди клубов РПЛ» 

Гендиректор «Динамо» рассказал о выручке клуба от сотрудничества с букмекером.

— Есть ли данные по билетной выручке с матча на Кубок против «Спартака», где был аншлаг, несмотря на очень высокие цены на билеты?

— В этом году в целом наша посещаемость выше, выручка растет по сравнению с прошлым сезоном. Хотя выручка от билетов не является основным источником дохода для клуба, но тем не менее она существенна.

Мы со своей стороны можем похвалиться выручкой, которую получаем от сотрудничества с букмекером — BetBoom.

— Это более миллиарда рублей.

— С учетом всех проектов и развития сотрудничества сумма на самом деле значительно больше. Предполагаю, это самая большая сумма среди клубов , – сказал .