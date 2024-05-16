Гендиректор «Динамо» о выручке от букмекера: «Предполагаю, это самая большая сумма среди клубов РПЛ»
Гендиректор «Динамо» рассказал о выручке клуба от сотрудничества с букмекером.
— Есть ли данные по билетной выручке с матча на Кубок против «Спартака», где был аншлаг, несмотря на очень высокие цены на билеты?
— В этом году в целом наша посещаемость выше, выручка растет по сравнению с прошлым сезоном. Хотя выручка от билетов не является основным источником дохода для клуба, но тем не менее она существенна.
Мы со своей стороны можем похвалиться выручкой, которую получаем от сотрудничества с букмекером — BetBoom.
— Это более миллиарда рублей.
— С учетом всех проектов и развития сотрудничества сумма на самом деле значительно больше. Предполагаю, это самая большая сумма среди клубов РПЛ, – сказал Павел Пивоваров.
Букмекеры - узаконенное зло.