Боули о «Челси»: «Для всего хорошего требуется время. Нужно не обращать внимания на шум и оставаться верным плану. Все становится лучше и лучше»

Теги Челси премьер-лига Англия Доджерс Тодд Боули Футбол

Тодд Боули заявил, что «Челси» нужно развиваться, следуя намеченному плану.

«Самое главное – нужно быть терпеливым. Вы что-то создаете и ожидаете, что все быстро сложится, но реальность такова, что для всего действительно хорошего требуется немного времени. Терпение всегда было нашим принципом. 

Когда мы купили «Доджерс» в 2013 году, мы начали с 15-го и 25-го мест (в турнирной таблице клуб занимал 24-е место в 2013-м и 16-е место в 2014 году – Спортс), но мы продолжали придерживаться плана, потому что верили, что он правильный. И с «Челси» мы прошли через нечто подобное.

Нужно иметь решимость не обращать внимания на весь шум вокруг и оставаться верным плану. С периода Boxing Day мы четвертая команда в АПЛ. Когда вы смотрите на то, что происходит сейчас, есть ощущение, что все становится лучше и лучше», – сказал совладелец «Челси» Тодд Боули до матча с «Брайтоном» (2:1).

На данный момент «Челси» под руководством Маурисио Почеттино занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ с 57 очками.

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1 комментарий
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Если оставаться верным плану, то по идее в этом ТО можно увидеть новых игроков до 2032 года) хотя тебе достался работающий механизм, нуждающийся разве что в точечных усилениях. В итоге набрал сброд в основном, а мину строит как тен хаг
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