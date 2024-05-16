Аллегри о будущем в «Юве»: «Клуб вправе решать, оставлять тренера или расставаться с ним» 

Массимилиано Аллегри ответил на вопрос, останется ли он в «Юве» на следующий сезон.

Главный тренер туринцев высказался после финала Кубка Италии с «Аталантой» (1:0).

«Клуб вправе решать, оставлять игрока или тренера, либо расставаться с ним. Мне повезло за свою карьеру принять участие во многих финалах, и это чудесный опыт. Болельщики обеих команд были сегодня великолепны, и я получил огромное удовольствие.

Ради таких событий ты и работаешь, и я надеюсь, что они еще будут в моей карьере», – сказал .

Соглашение тренера с « » рассчитано до июня 2025 года. Сообщалось, что клуб уже согласовал контракт с Тиаго Моттой из «Болоньи».