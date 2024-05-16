Гризманн сделал хет-трик в игре с «Хетафе». Антуан забил 16 голов в Ла Лиге впервые с сезона-2017/18
Антуан Гризманн забил три гола «Хетафе».
Нападающий «Атлетико» сделал хет-трик в матче 36-го тура Ла Лиги. Он отличился на 27-й, 42-й и 51-й минутах.
Теперь на счету француза 16 голов в текущем розыгрыше. Он проводит самый результативный чемпионат с сезона-2017/18, когда забил 19 голов.
Подробно со статистикой лучшего бомбардира в истории «Атлетико» можно ознакомиться здесь.
«Хетафе» – «Атлетико». 0:3 – хет-трик Гризманна! Онлайн-трансляция