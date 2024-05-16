Гризманн сделал хет-трик в игре с «Хетафе». Антуан забил 16 голов в Ла Лиге впервые с сезона-2017/18

Антуан Гризманн забил три гола «Хетафе».

Нападающий «Атлетико» сделал хет-трик в матче 36-го тура . Он отличился на 27-й, 42-й и 51-й минутах.

Теперь на счету француза 16 голов в текущем розыгрыше. Он проводит самый результативный чемпионат с сезона-2017/18, когда забил 19 голов.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира в истории «Атлетико» можно ознакомиться здесь.

«Хетафе» – «Атлетико». 0:3 – хет-трик Гризманна! Онлайн-трансляция