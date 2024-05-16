Вратарь ЦСКА Шайхутдинов о травме Торопа: «Нападающий должен понимать, куда и зачем он прыгает. Если он не играет в мяч, это полностью его вина»
Владимир Шайхутдинов высказался о столкновении вратаря ЦСКА с Нуралы Алипом.
«В моменте с Торопом казалось, что это обычный момент. Просто играет на выходе, а на него прыгает нападающий, который пошел слишком жестоко, неправильно. И все.
Потом уже не было видно, что происходит, потому что я переодевался.
Нападающий должен понимать, куда и зачем он прыгает. Если он не играет в мяч, это полностью его вина. Если вратарь первый на мяче, а игрок падает на него, это неправильно. Тут все понятно.
Тоже неправильно, чтобы вводить правила специальные для вратарей. Это бред», – отметил 19-летний голкипер ЦСКА.
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А если серьезно, то Торопу, безусловно, побыстрее поправиться, но это чистый несчастный случай, в котором никто конкретный не виноват.
Алип , конечно, несмотря на забитый пенальти , игрок уровня Кайрата , а не Зенита и глупость и грубость его порою просто анекдотичны ))
Но вины на нем в том эпизоде ровно никакой !