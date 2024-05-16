Вратарь ЦСКА Шайхутдинов о травме Торопа: «Нападающий должен понимать, куда и зачем он прыгает. Если он не играет в мяч, это полностью его вина»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Нуралы Алип Владислав Тороп Владимир Шайхутдинов Футбол

Владимир Шайхутдинов высказался о столкновении вратаря ЦСКА с Нуралы Алипом.

«В моменте с Торопом казалось, что это обычный момент. Просто играет на выходе, а на него прыгает нападающий, который пошел слишком жестоко, неправильно. И все.

Потом уже не было видно, что происходит, потому что я переодевался.

Нападающий должен понимать, куда и зачем он прыгает. Если он не играет в мяч, это полностью его вина. Если вратарь первый на мяче, а игрок падает на него, это неправильно. Тут все понятно.

Тоже неправильно, чтобы вводить правила специальные для вратарей. Это бред», – отметил 19-летний голкипер ЦСКА.

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13 комментариев
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дурак что ли? Алип смотрел на мяч, вратаря вообще не видел. Да и столкновение было не во вратарской, о чем речь вообще?
+22
-8
+14
Ну у Алипа тут шансов не было. Во-первых, у него нет глаз на затылке, во-вторых, он вообще не нападающий, а защитник.

А если серьезно, то Торопу, безусловно, побыстрее поправиться, но это чистый несчастный случай, в котором никто конкретный не виноват.
+14
-3
+11
Ответ Анатолий Дмитриевич
дурак что ли? Алип смотрел на мяч, вратаря вообще не видел. Да и столкновение было не во вратарской, о чем речь вообще?
Полностью на Вашей стороне , а вернее на стороне здравого смысла !
Алип , конечно, несмотря на забитый пенальти , игрок уровня Кайрата , а не Зенита и глупость и грубость его порою просто анекдотичны ))
Но вины на нем в том эпизоде ровно никакой !
+6
-2
+4
Ответ Зайцев Руслан
Есть хороший повтор, где Алип играл всё правильно, но наши московские друзья типа не слышат, что им кричат в ухо. Лицемеры позорные. Шляпа по-московски
Сам ты шляпа
+4
-1
+3
Ответ Анатолий Дмитриевич
дурак что ли? Алип смотрел на мяч, вратаря вообще не видел. Да и столкновение было не во вратарской, о чем речь вообще?
А ты когда за рулем тоже что то одно только видишь?Хватит писать чушь,выгораживая безрассудство!
+3
-1
+2
Передайте этому ребёнку что Алип защитник
+4
-4
0
Есть хороший повтор, где Алип играл всё правильно, но наши московские друзья типа не слышат, что им кричат в ухо. Лицемеры позорные. Шляпа по-московски
+3
-3
0
Ответ zho3716
Сам ты шляпа
ты "москвич" в каком поколении, Василий?
0
0
0
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