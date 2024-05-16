Вратарь ЦСКА Шайхутдинов о травме Торопа: «Нападающий должен понимать, куда и зачем он прыгает. Если он не играет в мяч, это полностью его вина»

Владимир Шайхутдинов высказался о столкновении вратаря ЦСКА с Нуралы Алипом.

«В моменте с казалось, что это обычный момент. Просто играет на выходе, а на него прыгает нападающий, который пошел слишком жестоко, неправильно. И все.

Потом уже не было видно, что происходит, потому что я переодевался.

Нападающий должен понимать, куда и зачем он прыгает. Если он не играет в мяч, это полностью его вина. Если вратарь первый на мяче, а игрок падает на него, это неправильно. Тут все понятно.

Тоже неправильно, чтобы вводить правила специальные для вратарей. Это бред», – отметил 19-летний голкипер .

Множественные переломы лица у Торопа: увезли на скорой. Вышел 19-летний герой стендап-интервью с телеграм-каналом о кино!