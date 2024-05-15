Мюллер опроверг слухи о проблемах в браке. Его жена Лиза удалила все совместные фото и отписалась от него в инстаграме

Теги Бавария бундеслига Германия светская хроника Томас Мюллер соцсети девушки и спорт Футбол

Томас Мюллер опроверг слухи о проблемах в браке.

Ранее появились предположения, что в отношениях игрока «Баварии» с супругой наступил кризис. Виной тому тот факт, что Лиза Мюллер удалила все совместные фотографии из своего профиля в инстаграме и отписалась от мужа.

Пара, более 17 лет состоящая в отношениях, редко появляется вместе на публике. Тем не менее супруга поддерживает полузащитника «Баварии» на каждой игре, а он приезжает поболеть за нее на соревнованиях по верховой езде (Лиза профессионально занимается конным спортом – Sports).

Так, недавно Мюллер был замечен на Международном конном Гран-при, проходившем на юге Германии. Футболист появился на второй день турнира, в котором принимала участие его жена. На его руке было надето обручальное кольцо.

На вопрос, все ли в порядке между ним и его женой, немец ответил: «Да, все в порядке».

14 комментариев
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Да, все в порядке, мы разводимся.
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Ответ Oxpike
Да, все в порядке, мы разводимся.
У нас на тренировке в 90-е был такой случай. Парнишка пришёл с плейером, редкость у нас - тренер взял послушать во время треньки, уронил - парень в ужасе смотрит на него, а тот на весь спортзал: "Всё нормально! Он сломался!"
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Побудь со мной ещё совсем немного, Лиза.
Как жаль, что расставанья час уже так близок...
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я когда с женой ссорюсь тоже её блокирую везде 😀
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Мюллер: -А вас, Лиза, я попрошу остаться!
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Психанула, бывает. Совет да любовь)
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Удалила фотки, отписалась в инстаграме - по нынешним временам это будет пострашнее официального развода!
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После 17 лет совместной жизни ничего удивительного, поднадоели друг другу. Ничего, она по немецкой классике сантехника вызовет, он горничную, спустят пар и помирятся.
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из современной классики. "Она остаётся"!
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Стоило ничего не выиграть и вот👆
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Не поленился проверить: до 2020 года полно совместных фото у нее, так что писать про удаление ‘всех’, как минимум странно
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