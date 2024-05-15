Мюллер опроверг слухи о проблемах в браке. Его жена Лиза удалила все совместные фото и отписалась от него в инстаграме

Томас Мюллер опроверг слухи о проблемах в браке.

Ранее появились предположения, что в отношениях игрока «Баварии» с супругой наступил кризис. Виной тому тот факт, что Лиза Мюллер удалила все совместные фотографии из своего профиля в инстаграме и отписалась от мужа.

Пара, более 17 лет состоящая в отношениях, редко появляется вместе на публике. Тем не менее супруга поддерживает полузащитника «Баварии» на каждой игре, а он приезжает поболеть за нее на соревнованиях по верховой езде (Лиза профессионально занимается конным спортом – Sports).

Так, недавно Мюллер был замечен на Международном конном Гран-при, проходившем на юге Германии. Футболист появился на второй день турнира, в котором принимала участие его жена. На его руке было надето обручальное кольцо.

На вопрос, все ли в порядке между ним и его женой, немец ответил: «Да, все в порядке».