Аллегри удалили на 95-й минуте финала Кубка. Тренер «Юве» сорвал с себя пиджак и кричал на резервного арбитра, а после красной аплодировал судье

Массимилиано Аллегри получил красную карточку в финале Кубка Италии.

Туринский клуб в финале одолел «Аталанту» (1:0) благодаря голу форварда Душана Влаховича на 4-й минуте.

На 93-й минуте Аллегри был взбешен тем, что судья Фабио Мареска не сразу зафиксировал фол на Бремере в штрафной «Ювентуса». Тренер «бьянконери» сорвал с себя пиджак, подбежал к резервному судье и начал кричать ему в лицо.

Главному арбитру встречи не понравилось поведение тренера туринской команды, и он показал красную карточку.

Покидая поле, главный тренер « » сорвал с себя галстук и, возможно, пытался снять и рубашку. Он саркастически аплодировал Мареске и кричал: «Как не стыдно!»

Фото: скриншоты трансляции