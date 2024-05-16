Аллегри удалили на 95-й минуте финала Кубка. Тренер «Юве» сорвал с себя пиджак и кричал на резервного арбитра, а после красной аплодировал судье
Массимилиано Аллегри получил красную карточку в финале Кубка Италии.
Туринский клуб в финале одолел «Аталанту» (1:0) благодаря голу форварда Душана Влаховича на 4-й минуте.
На 93-й минуте Аллегри был взбешен тем, что судья Фабио Мареска не сразу зафиксировал фол на Бремере в штрафной «Ювентуса». Тренер «бьянконери» сорвал с себя пиджак, подбежал к резервному судье и начал кричать ему в лицо.
Главному арбитру встречи не понравилось поведение тренера туринской команды, и он показал Аллегри красную карточку.
Покидая поле, главный тренер «Ювентуса» сорвал с себя галстук и, возможно, пытался снять и рубашку. Он саркастически аплодировал Мареске и кричал: «Как не стыдно!»
Фото: скриншоты трансляции
Аллегри 18+)))
С ПОБЕДОЙ!!!
Хочется Юве без него и .