Аллегри удалили на 95-й минуте финала Кубка. Тренер «Юве» сорвал с себя пиджак и кричал на резервного арбитра, а после красной аплодировал судье

Теги Аталанта Ювентус серия А Италия Кубок Италии судьи Массимилиано Аллегри Фабио Мареска Футбол

Массимилиано Аллегри получил красную карточку в финале Кубка Италии.

Туринский клуб в финале одолел «Аталанту» (1:0) благодаря голу форварда Душана Влаховича на 4-й минуте.

На 93-й минуте Аллегри был взбешен тем, что судья Фабио Мареска не сразу зафиксировал фол на Бремере в штрафной «Ювентуса». Тренер «бьянконери» сорвал с себя пиджак, подбежал к резервному судье и начал кричать ему в лицо.

Главному арбитру встречи не понравилось поведение тренера туринской команды, и он показал Аллегри красную карточку.

Покидая поле, главный тренер «Ювентуса» сорвал с себя галстук и, возможно, пытался снять и рубашку. Он саркастически аплодировал Мареске и кричал: «Как не стыдно!»

Фото: скриншоты трансляции

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Стриптизиано Аллегри
+25
-3
+22
не люблю Аллегри, но судья топил Юве, благо не получилось
+14
-3
+11
судья канеш тот еще
+10
-3
+7
По делу орал
+8
-4
+4
Конечно судья топил!!!
Аллегри 18+)))
С ПОБЕДОЙ!!!
+4
0
+4
Ответ Богдан Агафонов
Ювентус весь матч истерил. Каждое падение - орут судье. Старый истерикан - лишь финальный штрих нытья игроков Ювентуса. Лучше бы в футбол играли. (Но они взяли трофей - это главное)
Заплачь
+4
0
+4
Хорошо не штаны
+3
0
+3
У Аллегри крыша поехала
+2
0
+2
Ну честно все это уже не смешно вообще.
Хочется Юве без него и .
+2
-2
0
Красивое)
0
0
0
Ответ Богдан Агафонов
Ювентус весь матч истерил. Каждое падение - орут судье. Старый истерикан - лишь финальный штрих нытья игроков Ювентуса. Лучше бы в футбол играли. (Но они взяли трофей - это главное)
ну когда чепуха со свистком принципиально против одного клуба свистит, то тут любой сорвётся
0
0
0
Ответ Kubinec_
ну когда чепуха со свистком принципиально против одного клуба свистит, то тут любой сорвётся
А где он там в одну сторону то свистел? По мне так вообще вопросов нет к нему
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий