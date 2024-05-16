У Миранчука 11 матчей подряд без результативных действий. Он 4 раза выходил в старте «Аталанты» за этот период

Теги Аталанта серия А Италия Кубок Италии Алексей Миранчук Футбол

Алексей Миранчук провел 11-й матч во всех турнирах без результативных действий.

За это время в старте «Аталанты» российский полузащитник вышел лишь четыре раза.

Сегодняшний матч с «Ювентусом» (0:1) в финале Кубка Италии игрок начал в запасе, появившись на поле на 59-й минуте.

Последний раз Миранчук отличался результативными действиями в матче Серии А против «Наполи» (3:0) 30 марта. Тогда он забил гол и сделал ассист. 

В 24 матчах Серии А россиянин набрал 3+4 по системе «гол+пас». С полной статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев
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Опять с братом поменялись
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Хороший был отрезок примерно в месяц, но даже тогда другие игроки группы атаки действовали лучше и результативнее.
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Ответ Николай Николаев
Как выяснилось, он гниловатый пацан
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