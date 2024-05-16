У Миранчука 11 матчей подряд без результативных действий. Он 4 раза выходил в старте «Аталанты» за этот период

Алексей Миранчук провел 11-й матч во всех турнирах без результативных действий.

За это время в старте «Аталанты» российский полузащитник вышел лишь четыре раза.

Сегодняшний матч с « » (0:1) в финале Кубка Италии игрок начал в запасе, появившись на поле на 59-й минуте.

Последний раз отличался результативными действиями в матче Серии А против «Наполи» (3:0) 30 марта. Тогда он забил гол и сделал ассист.

В 24 матчах Серии А россиянин набрал 3+4 по системе «гол+пас». С полной статистикой 28-летнего игрока можно ознакомиться здесь.