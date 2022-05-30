«Не хочу больше играть в «Баварии», моя эра там закончилась». Левандовски уже открыто требует трансфера

Все ближе к «Барсе».

Роберт Левандовски окончательно охладел к «Баварии». Во время пресс-конференции сборной Польши игрок заявил о желании уйти максимально прямо:

«Моя эра в «Баварии» закончилась. Я больше не вижу возможности продолжать играть за этот клуб.

«Бавария» – серьезный клуб, и я верю, что они не будут меня удерживать. Я не хочу больше там играть. Трансфер – лучшее решение. Надеюсь, они меня не остановят».

Лучше всего об эре Левандовского в «Баварии» скажут цифры. С момента его переезда в Мюнхен в июле 2014 года – ни один игрок не забил больше, чем Роберт. По данным Opta, у поляка за этот отрезок 344 гола. Следом идут Месси (329) и Роналду (323).

В этом сезоне ни один игрок из топ-5 лиг не забил на клубном уровне больше, чем Левандовски. У него 50 голов в 46 матчах (35 мячей в 34 играх Бундеслиги) – и вторая подряд «Золотая бутса». В двух предыдущих сезонах он тоже забивал больше всех: 2020/21 – 48 голов в 40 матчах, 2019/20 – 55 голов в 47 матчах.

Последние три сезона: 153 гола в 133 играх.

Теперь 33-летний форвард (в августе будет уже 34) рвется к чему-то новому.

У «Баварии» и Роберта серьезный разлад. Спортдир обвинил во всем агента – тот ответил, что игрок не чувствует уважения

В апреле немецкое медиа Sport1 написало, что два игрока мюнхенцев недовольны Юланом Нагельсманном, а журналисты уточняли: один из бунтарей – как раз Левандовски, ему не нравится подход тренера, в частности – зацикленность на тактике.

Нагельсманна это серьезно напрягает. В Bild утверждали, что футболист считает, будто в «Баварии» его не ценят – в первую очередь из-за того, что пытались подписать Эрлинга Холанда и вообще искали нападающего.

После заключительного матча с «Вольфсбургом» Роберт практически попрощался с клубом: «Вполне возможно, что это была моя последняя игра в футболке «Баварии». Я не могу говорить со стопроцентной уверенностью, но вполне вероятно, что так оно и есть».

За день до финального тура Бундеслиги намерение Левандовского уйти подтвердил спортивный директор Хасан Салихамиджич: «Он сообщил мне, что не примет наше предложение о продлении контракта и хотел бы покинуть клуб. Он сказал, что хотел бы чего-то нового».

При этом Салихамиджич обвинил во всем агента игрока Пини Захави , заявив, что тот запудрил нападающему мозги. На прошлой неделе Захави ясно дал понять, что разлад серьезный:

«Как и Алаба, Роберт – взрослый человек, который точно знает, чего хочет. Я не собираюсь пудрить ему мозги или пытаться влиять на него, я никогда этого не делаю. Никого здесь не волнуют деньги – ни Роберта, ни меня. С тех пор, как он чувствовал уважение со стороны «Баварии», прошло несколько месяцев. «Бавария» потеряла не игрока Левандовского, а человека Роберта ».

Приоритет Левандовского – «Барса». Мюнхенцы готовы отпустить, но если подпишут Мане и Калайджича

У Роберта контракт до лета 2023-го – и «Бавария» сначала напирала на это. В ответ на непреклонность поляка мюнхенцы смягчили позицию. Bild пишет, что руководство и партнеры заметили недовольство Левандовского, поэтому сомневаются, что его стоит удерживать против воли.

Но решение о продаже будет принято, только если мюнхенцы найдут замену форварду. Одним из главных кандидатов считается Садьо Мане из «Ливерпуля». Сразу после финала ЛЧ инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что сенегалец покинет клуб летом.

AS пишет, что Садьо уже попрощался с «Ливерпулем». А по данным инсайдера Николо Скиры, Мане договорился с мюнхенцами о подписании контракта на три сезона. «Бавария» собирается предложить за игрока 30 млн евро плюсы бонусы, но «Ливерпуль» рассчитывает запросить намного больше.

Еще один претендент на переезд в Мюнхен – нападающий «Штутгарта» Саша Калайджич, его оценивают в 20 млн евро. 24-летний австриец из-за травмы сыграл только в 15 матчах этого сезона Бундеслиги, что не помешало ему с шестью голами стать лучшим бомбардиром команды. Калайджич нравится Нагельсманну, но за игроком следят еще «Боруссия» Д, «ПСЖ» и «Ньюкасл». Контракт у форварда – тоже до 2023-го, то есть этим летом нужно выкупать.

Куда пойдет Левандовски, если его все-таки отпустят? Приоритет поляка – «Барселона». По данным журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, «Бавария» уже получила официальное предложение. Каталонцы готовы заплатить 32+5 млн евро, а Роберт уже провел несколько видеозвонков с Хави. Мюнхенцы пока с ответом «Барсе» не торопятся.

Преграда для перехода в «Барсу» – финансовое положение каталонцев. Роберт готов на понижение зарплаты

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказывается о потенциальном переходе осторожно: «Он нам нравится, но у него еще год по контракту с «Баварией».

Не забываем, что сложности каталонцев с регистрацией дорогостоящих новичков никуда не делись. Лапорта подтверждает, что провернуть сделку будет непросто:

«Дайте менеджменту и техническому секретариату поработать. Мы работаем, чтобы стать более конкурентоспособными, но это нелегко, учитывая нашу финансовую ситуацию. Мы работаем, чтобы наладить экономику клуба . После этого мы сможем осуществлять сделки. Надеюсь, я могу сказать, что через год нашей работы мы улучшили ситуацию. Если мы сможем улучшить финансовое положение, все трансферы, о которых мы думаем, будут осуществлены».

Почетный президент «Баварии» Ули Хеннес не понимает, как каталонцы собираются подписывать поляка: «Пишут, что «Барса» хочет Левандовского. Полгода назад у них был долг 1,3 млрд евро. В Германии их уже давно объявили бы банкротами! 1,3 млрд евро долга, угроза банкротства уже под дверью, а вы делаете многомиллионное предложение по игроку «Баварии». Тогда вы, журналисты, должны спросить у них: «У вас действительно есть такая возможность?».

Карл-Хайнц Румменигге добавляет: «Я не думаю, что сейчас в «Барселоне» можно выиграть больше, чем в «Баварии». Должен сказать открыто и честно: чем «Барселона» может превзойти предложение «Баварии»? В данный момент я не могу понять».

Сообщалось, что «Бавария» будет рассматривать предложения от 40 млн евро, а «Барса» не предложит больше 35 млн. При этом ради трансфера Левандовски готов снизить зарплату с 22 до 16 млн евро в год. Он отдает предпочтение каталонцам, несмотря на интерес «Челси» и «ПСЖ».

Похоже, форварда привлекает 3-летний контракт, заинтересованность Хави и Ла Лига.

Фото: East News/Frank Hoermann/SVEN SIMON/DPA; REUTERS/Fabian Bimmer; globallookpress.com/IMAGO/Darren Woolley, Mutsu Kawamori/AFLO