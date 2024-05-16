Почеттино о 2:1 с «Брайтоном»: «Челси» в хорошем положении для борьбы за еврокубки. Я доволен. Мы улучшили результаты и игру»
Маурисио Почеттино остался доволен победой «Челси» над «Брайтоном» (2:1).
«За подход к матчу против столь хорошо играющей команды футболистам следует отдать должное. Я очень доволен, благодаря трем очкам мы оказываемся в очень хорошем положении в таблице, которое позволяет в игре с «Борнмутом» бороться за место в еврокубках.
«Брайтон» – очень хорошая команда, играть у него в гостях всегда тяжело.
Мы улучшили результаты и игру. Мы говорили о терпении и о том, что на строительство команды нужно время, но в большом клубе это всегда выглядит как оправдание. Мы продолжали работать и сохраняли оптимизм, и для клуба было бы здорово завершить сезон в хорошем ключе», – сказал главный тренер «Челси».
С тех пор в среднем по палате качество игры реально хорошее и приятное глазу, но когда начинались опять перекатывания туда сюда то это боль.
Но в целом это удивляет, честно, вообще не ожидал, что Почеттино хоть как то выправит ситуацию.
Blue is the color 💙
В идеале, в случае попадания в ЛЕ нужно устраивать там рок-н-ролл. Отличный опыт будет для команды.
Ну и пора уже возвращаться в ЛЧ.
Думаю именно такие цели нужно ставить на следующий сезон.
Состав такой же, но кукурелья набрал хорошую форму, а чалоба стал чаще появляться в обороне, хоть и не блестит там.
Пару неплохих игр с топами, в остальном мрак, отсутствие игры и характера.
А сейчас за исключением матча с Арсеналом и дожимать стали и игра неплохая.