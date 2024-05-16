Почеттино о 2:1 с «Брайтоном»: «Челси» в хорошем положении для борьбы за еврокубки. Я доволен. Мы улучшили результаты и игру»

Маурисио Почеттино остался доволен победой «Челси» над «Брайтоном» (2:1).

«За подход к матчу против столь хорошо играющей команды футболистам следует отдать должное. Я очень доволен, благодаря трем очкам мы оказываемся в очень хорошем положении в таблице, которое позволяет в игре с «Борнмутом» бороться за место в еврокубках.

« » – очень хорошая команда, играть у него в гостях всегда тяжело.

Мы улучшили результаты и игру. Мы говорили о терпении и о том, что на строительство команды нужно время, но в большом клубе это всегда выглядит как оправдание. Мы продолжали работать и сохраняли оптимизм, и для клуба было бы здорово завершить сезон в хорошем ключе», – сказал главный тренер « ».