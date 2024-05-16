Почеттино о 2:1 с «Брайтоном»: «Челси» в хорошем положении для борьбы за еврокубки. Я доволен. Мы улучшили результаты и игру»

Теги Челси премьер-лига Англия Брайтон Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино остался доволен победой «Челси» над «Брайтоном» (2:1).

«За подход к матчу против столь хорошо играющей команды футболистам следует отдать должное. Я очень доволен, благодаря трем очкам мы оказываемся в очень хорошем положении в таблице, которое позволяет в игре с «Борнмутом» бороться за место в еврокубках.

«Брайтон» – очень хорошая команда, играть у него в гостях всегда тяжело.

Мы улучшили результаты и игру. Мы говорили о терпении и о том, что на строительство команды нужно время, но в большом клубе это всегда выглядит как оправдание. Мы продолжали работать и сохраняли оптимизм, и для клуба было бы здорово завершить сезон в хорошем ключе», – сказал главный тренер «Челси».

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16 комментариев
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Поч сделал из Челси конфетку 👌
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Ответ CyberUnited
Фанаты Челси, скажите честно, я просто не сильно следил, насколько сильно возвращение травмированных повлияло на игру команды. Мне это интересно сугубо как фанату МЮ, где напрочь отсутствует защита.
Стало лучше, но особо то и не вернулись. Там в концовке выходят на 20-30 минут
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Ну если брать отрезок с кубкового матча против АВ то прогресс точно есть, в той игре Почеттино перестал заниматься ерундой и сделал игру более открытой + крайние защи стали играть на своих роля, ну и т.к. посадил ТС то прессинг стал лучше т.к. разрывов меньше (даже сегодня по факту без бразильца просто уничтожали крепкий Брайтон хоть и в плохой форме, в прошлой же игре с конкретными аутсайдерами мучались, там всё очень нестабильно с Тьяго).
С тех пор в среднем по палате качество игры реально хорошее и приятное глазу, но когда начинались опять перекатывания туда сюда то это боль.
Но в целом это удивляет, честно, вообще не ожидал, что Почеттино хоть как то выправит ситуацию.
+9
-3
+6
Фанаты Челси, скажите честно, я просто не сильно следил, насколько сильно возвращение травмированных повлияло на игру команды. Мне это интересно сугубо как фанату МЮ, где напрочь отсутствует защита.
+3
-2
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Уверенная была игра до удаления, с победой
Blue is the color 💙
+2
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Поч свое дело знает.

В идеале, в случае попадания в ЛЕ нужно устраивать там рок-н-ролл. Отличный опыт будет для команды.
Ну и пора уже возвращаться в ЛЧ.

Думаю именно такие цели нужно ставить на следующий сезон.
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Ответ CyberUnited
Фанаты Челси, скажите честно, я просто не сильно следил, насколько сильно возвращение травмированных повлияло на игру команды. Мне это интересно сугубо как фанату МЮ, где напрочь отсутствует защита.
Наоборот, из за травмы и отсутствия Энцо стали играть намного лучше.
Состав такой же, но кукурелья набрал хорошую форму, а чалоба стал чаще появляться в обороне, хоть и не блестит там.
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так им светит только лига конференций. О каких КУБКАХ идёт речь. как будто он на ярмарке лол
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Кто молодцы? Челси молодцы! Поча не трогать.
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Ответ KeriLLo
Ну если брать отрезок с кубкового матча против АВ то прогресс точно есть, в той игре Почеттино перестал заниматься ерундой и сделал игру более открытой + крайние защи стали играть на своих роля, ну и т.к. посадил ТС то прессинг стал лучше т.к. разрывов меньше (даже сегодня по факту без бразильца просто уничтожали крепкий Брайтон хоть и в плохой форме, в прошлой же игре с конкретными аутсайдерами мучались, там всё очень нестабильно с Тьяго). С тех пор в среднем по палате качество игры реально хорошее и приятное глазу, но когда начинались опять перекатывания туда сюда то это боль. Но в целом это удивляет, честно, вообще не ожидал, что Почеттино хоть как то выправит ситуацию.
А что неожиданного, он один из самых лучших тренеров современности и никогда не был замешан в скандалах а-ля Тен Хааг и его сын агент при покупке игроков.
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Ответ skywalker_d
А что неожиданного, он один из самых лучших тренеров современности и никогда не был замешан в скандалах а-ля Тен Хааг и его сын агент при покупке игроков.
Ну как раз я считаю, что Почеттино своими экспериментами и провалил период до того матча с АВ.
Пару неплохих игр с топами, в остальном мрак, отсутствие игры и характера.
А сейчас за исключением матча с Арсеналом и дожимать стали и игра неплохая.
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Ответ KeriLLo
Ну если брать отрезок с кубкового матча против АВ то прогресс точно есть, в той игре Почеттино перестал заниматься ерундой и сделал игру более открытой + крайние защи стали играть на своих роля, ну и т.к. посадил ТС то прессинг стал лучше т.к. разрывов меньше (даже сегодня по факту без бразильца просто уничтожали крепкий Брайтон хоть и в плохой форме, в прошлой же игре с конкретными аутсайдерами мучались, там всё очень нестабильно с Тьяго). С тех пор в среднем по палате качество игры реально хорошее и приятное глазу, но когда начинались опять перекатывания туда сюда то это боль. Но в целом это удивляет, честно, вообще не ожидал, что Почеттино хоть как то выправит ситуацию.
По поводу Сильвы точно подмечено. Я ещё осенью писал о том что с ним в составе команда играет значительно слабее.
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Ответ kot_letova
Почеттино все же сильный тренер как ни крути) Думаю, в течение 2-3 лет прочно залезет в топ-4
Почему не 5 или 10 лет? С этим составом он должен в следующем году быть в топ 4 (тем более если его считают хорошим тренером) Одного сезона на раскачку хватит.
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Ответ Stewart D.
так им светит только лига конференций. О каких КУБКАХ идёт речь. как будто он на ярмарке лол
С хера им светить толко лига конференции? Или в лиги Европы только 1 команда из англий попадет ? Челси 6 за тур до конца ниже 6 место они не упадут, так как им светить только лига конференции??
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Ответ Stewart D.
так им светит только лига конференций. О каких КУБКАХ идёт речь. как будто он на ярмарке лол
Для тех, кто в ливерном танке; Вариант 1: После победы над Бормутом дома и проигрыша Тотенхема в гостях с Шеффилд Ю., Челси выходит на 5место - лига Европы. Вариант 2, Сити выигрывает МЮ в финале кубка, освобождая еще одно место для АПЛ для Челси в ЛЕ.
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