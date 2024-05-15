ЦСКА ни разу не попал в створ в игре с «Зенитом» и владел мячом 39% времени
ЦСКА не нанес ни одного точного удара в матче с «Зенитом».
Команда тренера Сергея Семака обыграла ЦСКА по пенальти в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Команда под руководством Владимира Федотова трижды за матч пробила по воротам «Зенита», но в створ не попала ни разу.
Петербургский клуб нанес 5 ударов по воротам ЦСКА, из них 2 в створ. Также «Зенит» владел мячом 61% времени против 39% и подал 8 угловых (против 2 у армейцев).
- Тики така
- А у вас, товарищ Федотов ?
- Держисрака !
На что надеялся Федотов? На пенки и все?
Тем более, есть вероятность, что Игорь до сих пор не восстановился окончательно после своего повреждения.
федотов просто переигрывает всегда семака
только исполнителей не хватает.
А потом ещё и пенальти бездарно исполнил.
И у Зенита был ровно 1 стоящий момент, когда Ахметов в штангу попал. Как