ЦСКА ни разу не попал в створ в игре с «Зенитом» и владел мячом 39% времени

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Федотов Футбол

ЦСКА не нанес ни одного точного удара в матче с «Зенитом».

Команда тренера Сергея Семака обыграла ЦСКА по пенальти в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Команда под руководством Владимира Федотова трижды за матч пробила по воротам «Зенита», но в створ не попала ни разу.

Петербургский клуб нанес 5 ударов по воротам ЦСКА, из них 2 в створ. Также «Зенит» владел мячом 61% времени против 39% и подал 8 угловых (против 2 у армейцев).

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26 комментариев
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- Пеп, какой у вас стиль ?
- Тики така
- А у вас, товарищ Федотов ?
- Держисрака !
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Балтика вчера в разы бодрее выглядела, чем ЦСКА сегодня
На что надеялся Федотов? На пенки и все?
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Ну и что, у всех получается так очки с Зенитом цеплять, а иногда и побеждать, вот и они автобус поставили. в футбол с зенитом никто не играет, все бояться и это нормально наверно.
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Позорнейший антифутбол как он есть. Не хватает только статистики сколько времени ЦСКА на газоне провалялся.
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можно вывезти тренера из Оренбурга, но нельзя вывезти Оренбург из тренера
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Ответ Pro_Zenit_7
Балтика вчера в разы бодрее выглядела, чем ЦСКА сегодня На что надеялся Федотов? На пенки и все?
Так ведь еще и некоторые зенитовские игроки показали, что "повышенную планку единоборств" можно использовать не только против техничных зенитовских футболистов... Жаль только Торопа - получил тяжелую травму в игровом моменте. Желаю ему скорейшего выздоровления!
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39% владения - для гостей нормально, но вот ни одного удара в створ... Зенит, конечно, с заслуженной победой.
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федотбол
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Хотя футбол Семака вызывает лишь уныние, но это все же какая-никакая, но игра. Хоть в футболе и нет понятия справедливость, но хорошо, что ’’локоточки пошире, ягодички поуже’’ и ’’95% игры футболистов без мяча’’ поехал домой.
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А как в ворота попадать, если Федотов в автобус играет?
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Но трусливый футбол-у Семака, не перепутайте
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Решение Федотова выпустить Шайхутдинова, а не Акинфеева, зная о потенциальной серии пенальти, убило и без того мёртвый матч ЦСКА 🤷‍♂️
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Ответ korablev
Заболотный в итоге единолично поражение ЦСКА обеспечил. На последней секунде запорол шанс забить в пустые ворота - не было там офсайда (кто-то из Зенита лежал и его нога ближе к воротам была, чем Антон в момент передачи). А потом ещё и пенальти бездарно исполнил. И у Зенита был ровно 1 стоящий момент, когда Ахметов в штангу попал. Как
Там был офсайд
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Ответ dronick
Там был офсайд
офсайд был во время гола
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Ответ SMART789
можно вывезти тренера из Оренбурга, но нельзя вывезти Оренбург из тренера
Тоже самое про тренера из Уфы.
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Ответ Pro_Zenit_7
Балтика вчера в разы бодрее выглядела, чем ЦСКА сегодня На что надеялся Федотов? На пенки и все?
На то что Кассьера или Алип на ровном месте пенку привезут
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Ответ Элдор ШоуУродов
Решение Федотова выпустить Шайхутдинова, а не Акинфеева, зная о потенциальной серии пенальти, убило и без того мёртвый матч ЦСКА 🤷‍♂️
Так а если сам Игорь сказал, что пусть играют молодые, то что ?

Тем более, есть вероятность, что Игорь до сих пор не восстановился окончательно после своего повреждения.
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Ну это проблема Заболотного, что он дважды с убойных в створ не попадает
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Цска мощь, сила 💪!)))
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зато два самых убойных момента у них.

федотов просто переигрывает всегда семака
только исполнителей не хватает.
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Логично наказаны за антифутбол
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Ну так автобус доехал до пенальтей,как и задумывал Федотов.Но больной Алип,травмировал специально вратаря.
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Федотова гнать палками, на ЦСКА больно смотреть. Колхоз!
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Федотова гнать из ЦСКА, он превратил команду в помойку. Если Бабаев не отправит Федотова в отставку, болельщики ЦСКА в след.году будут бойкотировать игры ЦСКА
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Заболотный с 30см решил пас вратарю отдать а не бить
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Заболотный в итоге единолично поражение ЦСКА обеспечил. На последней секунде запорол шанс забить в пустые ворота - не было там офсайда (кто-то из Зенита лежал и его нога ближе к воротам была, чем Антон в момент передачи).
А потом ещё и пенальти бездарно исполнил.

И у Зенита был ровно 1 стоящий момент, когда Ахметов в штангу попал. Как
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