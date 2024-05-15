ЦСКА ни разу не попал в створ в игре с «Зенитом» и владел мячом 39% времени

ЦСКА не нанес ни одного точного удара в матче с «Зенитом».

Команда тренера обыграла ЦСКА по пенальти в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Команда под руководством трижды за матч пробила по воротам « », но в створ не попала ни разу.

Петербургский клуб нанес 5 ударов по воротам , из них 2 в створ. Также «Зенит» владел мячом 61% времени против 39% и подал 8 угловых (против 2 у армейцев).