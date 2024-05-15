У вратаря ЦСКА Торопа диагностирован двойной перелом костей лицевого черепа

У Владислава Торопа диагностирован двойной перелом костей лицевого черепа.

Об этом сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Голкипер армейцев Владислав Тороп получил повреждение после столкновения головами с защитником петербуржцев . У Торопа пошла кровь из носа, его увезли с поля на электрокаре.

«У Торопа двойной перелом костей лицевого черепа», – заявил Брейдо.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о его транспортировке в Москву.

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