У вратаря ЦСКА Торопа диагностирован двойной перелом костей лицевого черепа
У Владислава Торопа диагностирован двойной перелом костей лицевого черепа.
Об этом сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
Голкипер армейцев Владислав Тороп получил повреждение после столкновения головами с защитником петербуржцев Нуралы Алипом. У Торопа пошла кровь из носа, его увезли с поля на электрокаре.
«У Торопа двойной перелом костей лицевого черепа», – заявил Брейдо.
Отмечается, что сейчас решается вопрос о его транспортировке в Москву.
Двойной перелом лица у Торопа: увезли на скорой. Вышел 19-летний герой стендап-интервью с телеграм-каналом о кино!
Только скорейшего восстановления и возвращения на поле !
Здоровья Владу
Иначе Акинфеев никогда не повесит перчатки и бутсы на гвоздь.
Игровой эпизод.
Алип смотрел на мяч и не видел вратаря.
Просто несчастный случай.
Достойная смена Акинфееву у армейцев выросла 💪
Вернётся ещё сильнее!
Здоровья!
Выглядело все очень страшно.
Удачи парню. Отличный вратарь.
Замена Акинфееву 100% на годы!