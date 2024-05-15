У вратаря ЦСКА Торопа диагностирован двойной перелом костей лицевого черепа

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У Владислава Торопа диагностирован двойной перелом костей лицевого черепа.

Об этом сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Голкипер армейцев Владислав Тороп получил повреждение после столкновения головами с защитником петербуржцев Нуралы Алипом. У Торопа пошла кровь из носа, его увезли с поля на электрокаре. 

«У Торопа двойной перелом костей лицевого черепа», – заявил Брейдо.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о его транспортировке в Москву.

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65 комментариев
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Ответ евГений
Комментарий скрыт
Мне кажется, не обременен интеллектом скорее тот, кто пишет "обременен интеллектом", имея в виду обратное)
+83
0
+83
Здоровья!!!!
+54
0
+54
Очень жестко прилетело Владу …
Только скорейшего восстановления и возвращения на поле !
+30
0
+30
Пусть как можно быстрее поправлется и без осложнений!
Здоровья Владу
+29
0
+29
Здоровья от красно-белых и возвращения в строй!
+24
-1
+23
Наверное лицевых костей черепа, а не костей лицевого черепа, фельдшеры среднеазиатские.
+23
-2
+21
алип - тупой и грязный игрок!
+68
-53
+15
Ответ дитя лимита
алип - тупой и грязный игрок!
Да абсолютно случайный момент. Это не Велитон - Акинфеев. Торопу раньше выйти надо было, поздно на выходе сыграл вот и прилетело. Причем затылком играл Алип, и близко не грязный игрок.
+17
-3
+14
Кошмар! Парень только начал играть на хорошем уровне и его тут же в лазарет отправили. При чём после такой травмы у него может появиться боязнь стыков. Невольно вспоминаешь Перхуна.
+11
0
+11
Здоровья и скорейшего возвращения!
Иначе Акинфеев никогда не повесит перчатки и бутсы на гвоздь.
+10
-1
+9
Лицевой череп это мощно. Хорош хоть затылочный череп в порядке.
+6
-1
+5
Ответ Михаил Марасанов
Ручной Кукуян испугался удалять отбитого Алипа.
А за что там удалять?
Игровой эпизод.
Алип смотрел на мяч и не видел вратаря.
Просто несчастный случай.
+5
0
+5
По фоткам выглядело жутко, оказалось ещё хуже. Здоровья!
+5
0
+5
Не "костей лицевого черепа", а "лицевых костей черепа".
+4
0
+4
Здоровья Владу и скорейшего возвращения на поле!
Достойная смена Акинфееву у армейцев выросла 💪
+3
0
+3
Ответ prosto D.
Ещё теменной череп и височный)
лицевой и изнаночный череп
+2
0
+2
Ответ Unknown Username
Торопу надо было куламиками в лицо ему играть, а не в мяч)
Куламики... А какая это часть тела?
+1
0
+1
Здоровья парню ☝🏽
+1
0
+1
Скорейшего выздоровления вратарю ЦСКА.
Вернётся ещё сильнее!
Здоровья!
+1
0
+1
Жесть 😬
+1
0
+1
Владиславу здоровья!
Выглядело все очень страшно.
Удачи парню. Отличный вратарь.
Замена Акинфееву 100% на годы!
+1
0
+1
Оххх… видел этот момент в матче. Даже через экран было больно. Здоровья!!!
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0
+1
Ответ Сергей Орлов
В эпизоде Веллитон - Акинфеев не было нарушения правил, это очевидно всем, кроме болельщиков ЦСКА.
Ты либо слеп, либо туп. Ведь и судьи разбирали этот момент и все в один голос сказали, что даже если рассмотреть в том эпизоде Акинфеева как полевого игрока, то нарушение на нём всё равно было и судья бы свистнул. Другое дело, что не повезло с тяжестью травмы, но фол был, так как грязный бразил играл в корпус
+1
0
+1
Ответ CoMoBo3
Жесть, конечно. Здоровья! А Алипбай каменный башка какой-то?
Не каменный, а без мозгов, отстранить пока Тороп не вылечится.
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Ответ xyg2rdwzx4
Лицевой череп это мощно. Хорош хоть затылочный череп в порядке.
Ещё теменной череп и височный)
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Что там за брейдо про лицевой череп? Топору здоровья!
+1
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Здоровья пацану!! И скорейшего возвращения!
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Жесть конечно. Парню здоровья. Как же не везет вратарям ЦСКА.
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Безумно жаль парня. Только-только начал привыкать к роли "наследника" - и ведь хорош был... Дай бог сил восстановиться
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Ответ евГений
> Да абсолютно случайный момент. Это не Велитон - Акинфеев Это другое, вы не понимаете По факту Велитон в том же эпизоде точно также смотрел в первую очередь на мяч, а не на то, откуда там сзади прыгает Акинфеев. Но только одному влепили красную и 6 матчей дисквы, а другого целуют в комментариях сбг. Ведь он принес им победу, по сути)
Кого там целуют и где? На чём основывается этот поток фантазии?
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