Федотов о вылете от «Зенита»: «ЦСКА не хватило свежести. Но игроки терпели на поле, ничего не позволили создать»
Владимир Федотов объяснил вылет от «Зенита» из Фонбет Кубка России усталостью.
«Напряженный кубковый поединок в хорошей атмосфере. Нам не хватило свежести. Но тем не менее футболисты терпели на поле. Ничего не позволили создать у наших ворот, это серьезная заслуга. Хотя соперник по ходу игры усиливал состав.
Мы огрызались, но не хватало точности в завершающей стадии. Но в самой концовке мы могли решить исход этого поединка в свою пользу», – сказал главный тренер ЦСКА.
Вот и получай закономерный итог: и в РПЛ дырка от бублика не делась никуда, так ещё и без Кубка остались в этом году 🤷♂️
Если нет,то почему эта бездарность играет во всех важных матчах в старте ?!!!
Но я хотел поинтересоваться. А это обязательно - уподобляться типичным спартаковцам и называть игроков других команд "овнарями"? Вы кушать не можете, если за день никого не оскорбите?
может хватит это терпеть... тебя, в смысле
Кубок Терпилы этому господину.
И видно, что все играют просто из последних сил.
Больше всего интереснее что сделает руководство команды на следующий сезон - по моему, готовиться надо уже сейчас и прорабатывать варианты усиления.
Игорю далеко не 30 лет уже и совсем скоро он уже закончит, а замену нужно готовить уже сейчас.
Пусть друзья наконец заберут хоть что то