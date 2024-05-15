Федотов о вылете от «Зенита»: «ЦСКА не хватило свежести. Но игроки терпели на поле, ничего не позволили создать»

Владимир Федотов объяснил вылет от «Зенита» из Фонбет Кубка России усталостью.

«Напряженный кубковый поединок в хорошей атмосфере. Нам не хватило свежести. Но тем не менее футболисты терпели на поле. Ничего не позволили создать у наших ворот, это серьезная заслуга. Хотя соперник по ходу игры усиливал состав.

Мы огрызались, но не хватало точности в завершающей стадии. Но в самой концовке мы могли решить исход этого поединка в свою пользу», – сказал главный тренер .