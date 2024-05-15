Федотов о вылете от «Зенита»: «ЦСКА не хватило свежести. Но игроки терпели на поле, ничего не позволили создать»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Федотов Чемпионат.com Футбол

Владимир Федотов объяснил вылет от «Зенита» из Фонбет Кубка России усталостью.

«Напряженный кубковый поединок в хорошей атмосфере. Нам не хватило свежести. Но тем не менее футболисты терпели на поле. Ничего не позволили создать у наших ворот, это серьезная заслуга. Хотя соперник по ходу игры усиливал состав.

Мы огрызались, но не хватало точности в завершающей стадии. Но в самой концовке мы могли решить исход этого поединка в свою пользу», – сказал главный тренер ЦСКА.

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83 комментария
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А откуда свежести взяться, если ты в ничего не значащем матче чемпионата основу загнал до изнеможения, прекрасно при этом зная, что через пару дней вторая игра?
Вот и получай закономерный итог: и в РПЛ дырка от бублика не делась никуда, так ещё и без Кубка остались в этом году 🤷‍♂️
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Не хватило тебе мозгов Федотов, выпустить Акинфеева после травмы Торопа. И как можно было заменить штатного пенальтиста Чалова? Твой любимчик Заболотный даже на ворота не смотрел, когда пробивал пенальти.Ударил в тот угол где уже стоял вратарь Зенита.
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Ответ Элдор ШоуУродов
А откуда свежести взяться, если ты в ничего не значащем матче чемпионата основу загнал до изнеможения, прекрасно при этом зная, что через пару дней вторая игра? Вот и получай закономерный итог: и в РПЛ дырка от бублика не делась никуда, так ещё и без Кубка остались в этом году 🤷‍♂️
Тоже не понимаю, причем в чемпионате в ничего не значащем матче с зенитом умирали на поле, прекрасно зная, что впереди ключевая игра за кубок. Череда каких-то абсолютно идиотских решений. Какой смысл было терпеть до пенальти, когда у тебя в воротах вратарь-дебютант?
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То, что терпели — замечательно. А играть когда будем?)
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Володя, будь настоящим уральским мужиком, а не уральским пельменем, подай в отставку, вали в Сочи, можешь вместо себя к нам Морено прислать😎
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Ответ Элдор ШоуУродов
А откуда свежести взяться, если ты в ничего не значащем матче чемпионата основу загнал до изнеможения, прекрасно при этом зная, что через пару дней вторая игра? Вот и получай закономерный итог: и в РПЛ дырка от бублика не делась никуда, так ещё и без Кубка остались в этом году 🤷‍♂️
Ничего не значащий? для всей коллективной Москвы очень даже значимо помешать Зениту взять очередной титул, после стольких лет доминирования
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Ответ maxkanchik
Скажите,а Заболотный не ваш родственник? Если нет,то почему эта бездарность играет во всех важных матчах в старте ?!!!
вообще удивительно точно в руки вратарю катнул
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Володя, надо прощаться. Игнашевич вон с овнорями копеечными тебя и мясо обыгрывает.
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Скажите,а Заболотный не ваш родственник?
Если нет,то почему эта бездарность играет во всех важных матчах в старте ?!!!
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Так и хочется послать Федотова, но на последних минутах не он запорол голевой момент. Хотя то, что это бревно до сих пор в составе нашего клуба целиком и полностью его заслуга
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Ответ AAAARMEEC
Не хватило тебе мозгов Федотов, выпустить Акинфеева после травмы Торопа. И как можно было заменить штатного пенальтиста Чалова? Твой любимчик Заболотный даже на ворота не смотрел, когда пробивал пенальти.Ударил в тот угол где уже стоял вратарь Зенита.
Акинфеева стоит даже слепым выпускать на серию пенальти при такой альтернативе
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Ответ AAAARMEEC
Не хватило тебе мозгов Федотов, выпустить Акинфеева после травмы Торопа. И как можно было заменить штатного пенальтиста Чалова? Твой любимчик Заболотный даже на ворота не смотрел, когда пробивал пенальти.Ударил в тот угол где уже стоял вратарь Зенита.
Помимо отсутствия волосяного покрова, проглядывается еще и отсутствие серого вещества 😎
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Ответ bear7904
Володя, надо прощаться. Игнашевич вон с овнорями копеечными тебя и мясо обыгрывает.
Шутки шутками, но вполне возможен вариант, что Игнашевич через какое-то время возглавит ЦСКА. Тем более, что он отнюдь не чужой человек для клуба.

Но я хотел поинтересоваться. А это обязательно - уподобляться типичным спартаковцам и называть игроков других команд "овнарями"? Вы кушать не можете, если за день никого не оскорбите?
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Так может стоило сделать хоть какую-то ротацию?
+6
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Что ж. ЦСКА показал даже больше, чем ожидалось. В чемпионате смогли победить, а в кубке лишь чуть не хватило.Конечно серию пенальти гонять с бразилами, имея в составе Заболотных- довольно провальная идея. Но ключевое, что в игровое время Зенит ничего не смог за 3 игры.
+7
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+5
В трансляцию попал момент, когда Федотов после углового, когда еще мяч не был даже потерян, рукой махал возвращайтесь. Вот это позорище просто
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Иди на ###☝️
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игроки терпели на поле, болелы на стадионе и у телевизоров...
может хватит это терпеть... тебя, в смысле
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>терпели на поле

Кубок Терпилы этому господину.
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Правильно, лучше играть загнанной основой в держисраку против скамейки Зенита 😎
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Да, большая заслуга, что ничего не дали создать у наших ворот, а у чужих? Чисто середняческий подход, такой клуб, как ЦСКА не имеет права так играть ни с какой командой, всегда только с позиции силы, во что превратили команду?
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С ротацией в этом сезоне у ЦСКА огромные проблемы - приходится на замену Гайичу выпускать неизвестного никому иранца, который дебютирует за команду в таком матче.
И видно, что все играют просто из последних сил.

Больше всего интереснее что сделает руководство команды на следующий сезон - по моему, готовиться надо уже сейчас и прорабатывать варианты усиления.
+3
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Весь год терпим то что ты натворил с командой и игрой на поле, точнее игрой это не назвать - новый вид тактики - футбольная борьба - две передачи точно, третья в борьбу, контратака отсутсвует в принципе, прессинга организованного нет, оборона дно, все игроки деградидируют - чего ждет рук- во непонятно.
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Ответ Ибн Хоттабыч
А ведь тут Федотов прав, Зенит реально не создал ни одного голевого момента. А у ЦСКА при всей дерьмовой игре из было два.
Штанга ахметова не момент? Да и в первой игре каркас обстучали. Так что не заслуживал ЦСКА финала ни коим образом, на фарте до пенальти дотянули, ну а там уже великий Зе справедливо решил что в финал с такой игрой лучше не проходить.
+3
0
+3
Мы такими темпами скоро будем не конями,а терпилами
+3
0
+3
Ответ AAAARMEEC
Не хватило тебе мозгов Федотов, выпустить Акинфеева после травмы Торопа. И как можно было заменить штатного пенальтиста Чалова? Твой любимчик Заболотный даже на ворота не смотрел, когда пробивал пенальти.Ударил в тот угол где уже стоял вратарь Зенита.
Так а если Акинфеев сам сказал, что еще не совсем готов играть после своего небольшого повреждения и пусть молодые вратари набираются опыта - вы не думали о таком варианте ?
Игорю далеко не 30 лет уже и совсем скоро он уже закончит, а замену нужно готовить уже сейчас.
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Ответ AAAARMEEC
Не хватило тебе мозгов Федотов, выпустить Акинфеева после травмы Торопа. И как можно было заменить штатного пенальтиста Чалова? Твой любимчик Заболотный даже на ворота не смотрел, когда пробивал пенальти.Ударил в тот угол где уже стоял вратарь Зенита.
Ну логично предположить, что Игорь нездоров. Другого объяснения тупо нет.
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Свежести не хватило, но Давила вышел в самой концовке, а Мендес и Глебов так и остались на банке
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Ответ SPB Patriot
Ну логично предположить, что Игорь нездоров. Другого объяснения тупо нет.
Ну возможно и не здоров,но раз был в заявке,значит как НЗ всё же числился. А серия пенальти,это не весь матч отыграть...
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Ответ Элдор ШоуУродов
А откуда свежести взяться, если ты в ничего не значащем матче чемпионата основу загнал до изнеможения, прекрасно при этом зная, что через пару дней вторая игра? Вот и получай закономерный итог: и в РПЛ дырка от бублика не делась никуда, так ещё и без Кубка остались в этом году 🤷‍♂️
Открыли дорогу динамовцам к чемпионству, мы свое еще возьмем
Пусть друзья наконец заберут хоть что то
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+2
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