Аллегри о «Ювентусе»: «Побеждать непросто, но это в нашей ДНК. Мы сделали что должны: вышли в ЛЧ, выиграли Кубок Италии. Если я не буду тренировать «Юве» дальше, то оставлю сильную команду»

Теги Аталанта Ювентус серия А Италия Кубок Италии Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри оценил победу «Ювентуса» над «Аталантой» в Кубке Италии.

«Ювентус» победил – и в этих словах заключена вся суть. Я очень рад за парней, они порадовали клуб, фанатов и меня. Побеждать всегда непросто, но это в ДНК «Ювентуса».

Мы победили, а остальное не имеет значения. Парни провели важный сезон. Если я не буду тренировать «Ювентус» в следующем сезоне, то оставлю сильную команду. Клуб все оценит.

Отдаю должное тем, кто по-настоящему хотел выиграть Кубок Италии. Парни хорошо потрудились, я очень рад за них.

После поражения от «Интера» у нас было три тяжелых месяца. «Ювентус» – клуб-тяжеловес, мы сделали все, что должны были: вышли в Лигу чемпионов, выиграли Кубок Италии.

Это командная победа. Было непросто, в большом клубе на тебя обрушивается критика. Эти три месяца важны для развития ребят и для того, что они будут делать в «Ювентусе» в будущем», – сказал главный тренер туринцев в эфире Sport Mediaset.

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2 комментария
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Кучка потерявших веру в себя игроков - сильная команда по Аллегри
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