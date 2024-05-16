Тен Хаг – фанатам «МЮ»: «Обещаю, игроки отдадут все силы, чтобы выиграть Кубок Англии. Сезон еще не завершен»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг обратился к фанатам «МЮ» после победы над «Ньюкаслом» (3:2).

«От имени игроков, штаба и от себя лично я хочу поблагодарить всех вас за блестящую поддержку в этом сезоне.

«Этот сезон еще не завершен. Сначала мы едем к «Брайтону» за тремя очками, а затем отправляемся на «Уэмбли». И я обещаю, что игроки отдадут все силы, чтобы получить этот кубок и привезти его на «Олд Траффорд».

Мы уверены, что вы будете поддерживать нас. Спасибо вам, вы лучшие болельщики в мире!» – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Игра «МЮ» с «Брайтоном» в АПЛ пройдет 19 мая, с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии – 25-го.

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16 комментариев
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Ну удачи!
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Отдадут все силы в бестолковой беготне?
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Ну посмотрим, что ж. Сезон 💩, и это факт, но победа нам нужна. Мы аутсайдеры, кто ж спорит, но и перед матчем со скаузерами в нас особо не верили. В одной отдельно взятой игре может произойти все, что угодно
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На этот раз не будет Гюндогана, шансы есть
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Ответ damondiamond
На этот раз не будет Гюндогана, шансы есть
Но и у МЮ пол обоймы не будет
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Ответ Street Fighter
Но и у МЮ пол обоймы не будет
Эти пол обоймы как раз Гюндоган, шансы равны
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Ответ damondiamond
Эти пол обоймы как раз Гюндоган, шансы равны
Было бы смешно, если б не было так грустно
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