Тен Хаг – фанатам «МЮ»: «Обещаю, игроки отдадут все силы, чтобы выиграть Кубок Англии. Сезон еще не завершен»

Эрик тен Хаг обратился к фанатам «МЮ» после победы над «Ньюкаслом» (3:2).

«От имени игроков, штаба и от себя лично я хочу поблагодарить всех вас за блестящую поддержку в этом сезоне.

«Этот сезон еще не завершен. Сначала мы едем к «Брайтону» за тремя очками, а затем отправляемся на «Уэмбли». И я обещаю, что игроки отдадут все силы, чтобы получить этот кубок и привезти его на «Олд Траффорд».

Мы уверены, что вы будете поддерживать нас. Спасибо вам, вы лучшие болельщики в мире!» – сказал главный тренер « ».

Игра «МЮ» с «Брайтоном» в пройдет 19 мая, с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии – 25-го.