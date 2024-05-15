«Селтик» в 54-й раз и в 3-й подряд выиграл чемпионат Шотландии. До «Рейнджерс» – 1 титул

Теги высшая лига Шотландия Селтик Рейнджерс Килмарнок Брендан Роджерс Футбол

«Селтик» защитил титул чемпиона Шотландии.

Команда Брендана Роджерса сегодня гарантировала себе трофей, разгромив «Килмарнок» (5:0).

Клуб из Глазго стал победителем лиги в третий раз подряд. Всего у него 54 титула – на один меньше, чем у «Рейнджерс».

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
За более чем 120-летнюю историю чемпионата Шотландии у Селтика и Рейнджерса на двоих 109 титулов. Им вообще интересно играть в этом болоте?)

На этом фоне Великий САФ и его подвиги с Абердином смотрятся еще мощнее, конечно
+18
-1
+17
Пожалуй, самый интригующий чемпионат в мире :)
+11
0
+11
Реально чемпионат глазгианской водокачки.
+8
-2
+6
Хенрик Ларссон ещё в составе?
+5
-1
+4
Раньше Селтик играл в ЛЧ и даже выходил из группы(черданцев привет с ФНЛ) но как Рейнджерс рухнул они так просели в ЕК, при этом Рейнджерс успели вернуться, попасть в финал ЛЕ, поиграть в ЛЧ, взять титул..
+3
-1
+2
Я,всегда за Глазго рейнджерс!
+2
0
+2
В 1985 году "Абердин" и "Верона" стали... чемпионами.
+1
0
+1
Ответ igls54
Пожалуй, самый интригующий чемпионат в мире :)
+ При сильном ветре шотландцы выглядят особенно грозно!...)
+1
0
+1
Почти отыграли гандикап
0
0
0
Хартсон и Саттон решали. Томпсон ещё
0
0
0
О, до истории два титула. Ну наконец догнали почти! Но третьего не хватает((( Какого-нибудь братского Хиберниана или Куинз Парка)
0
0
0
Следующий год за Рейнджерс давайте голосовать.

Пс.чтобы постоянно было интрига
0
0
0
Я просто фигею от Тавернье, защитник Рейнджер, 16-17 мячей за сезон кладет и под 10 передач, да пенки бьёт, но все равно.
Не понимаю, почему ещё лет 5-6 назад его любой клуб АПЛ не забрал.
Вон, в МС Доку постоянно играет и разницу делает, хотя в защите ноль
0
0
0
Вот это плотность
0
0
0
Ответ евГений
За более чем 120-летнюю историю чемпионата Шотландии у Селтика и Рейнджерса на двоих 109 титулов. Им вообще интересно играть в этом болоте?) На этом фоне Великий САФ и его подвиги с Абердином смотрятся еще мощнее, конечно
Логика подталкивала к созданию единой лиги с Англией, когда Селтик и Рейнджерс были европейскими топ клубами, но традиции не позволили. А сейчас в этом уже никакого смысла нет. Это команды уровня чемпионшипа.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий