«Селтик» в 54-й раз и в 3-й подряд выиграл чемпионат Шотландии. До «Рейнджерс» – 1 титул

«Селтик» защитил титул чемпиона Шотландии.

Команда Брендана Роджерса сегодня гарантировала себе трофей, разгромив « » (5:0).

Клуб из Глазго стал победителем лиги в третий раз подряд. Всего у него 54 титула – на один меньше, чем у «Рейнджерс».