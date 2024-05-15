«Селтик» в 54-й раз и в 3-й подряд выиграл чемпионат Шотландии. До «Рейнджерс» – 1 титул
«Селтик» защитил титул чемпиона Шотландии.
Команда Брендана Роджерса сегодня гарантировала себе трофей, разгромив «Килмарнок» (5:0).
Клуб из Глазго стал победителем лиги в третий раз подряд. Всего у него 54 титула – на один меньше, чем у «Рейнджерс».
На этом фоне Великий САФ и его подвиги с Абердином смотрятся еще мощнее, конечно
Пс.чтобы постоянно было интрига
Не понимаю, почему ещё лет 5-6 назад его любой клуб АПЛ не забрал.
Вон, в МС Доку постоянно играет и разницу делает, хотя в защите ноль