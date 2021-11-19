Карпин остается в сборной, Сульшер уволен из «МЮ», Алонсо на подиуме в «Ф-1», рекордный круг «Динамо», Медведев проиграл в финале и другие новости

1. Валерий Карпин объявил, что не собирается уходить из сборной России и будет готовить команду к стыкам ЧМ-2022. Тренер вновь откровенно поговорил в «Коммент.Шоу» – признался, что жалеет о словах об отставке, отметил важнейшую роль Олега Романцева в своем решении остаться, а свой профессиональный уровень оценил максимально скромно.

2. Оле-Гуннар Сульшер уволен из «Манчестер Юнайтед». Клуб подчеркнул, что последние неудачи не перечеркнут трехлетнюю работу норвежца, которому выплатят достойную компенсацию. Кэррик будет руководить командой в ближайших играх, сейчас идут поиски временного тренера, а летом «Юнайтед» замахнется на кого-то максимально крутого – Роналду ждет Луиса Энрике, в шорт-листе Блан и Лопетеги. Сульшер, несмотря на приемлемую статистику, уволен заслуженно, хотя главная проблема «МЮ», конечно, в другом.

3. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Катара и вплотную приблизился к Максу Ферстаппену в личном зачете. Однако главным событием дня стал подиум Фернандо Алонсо – первый для него за семь лет.

4. «Динамо» завершило первый круг РПЛ убедительной победой над «Арсеналом» – 5:1. Бело-голубые выдали свой лучший круг в чемпионате и, воспользовавшись поражением «Сочи» от «Рубина» (1:2), взобрались на второе место. Теперь динамовцы грезят о реванше с «Зенитом».

ЦСКА не смог обыграть «Химки» (0:0) и испортил юбилей Игорю Акинфееву, который провел рекордный 500-й матч в чемпионате. Фукс удалился в своей дебютной игре в старте, серия без побед составляет уже три матча.

Гамид Агаларов оторвался от Артема Дзюбы на 3 гола в списке бомбардиров, сделав дубль в игре с «Ростовом» (2:2), а Иван Игнатьев продлил свою безголевую серию в РПЛ до 697 минут. Все результаты 15-го тура – здесь.

5. Даниил Медведев проиграл в финале итогового турнира ATP Александру Звереву. Немец закончит сезон единоличным лидером по количеству титулов.

6. «Реал» спокойно разобрался с «Гранадой» в Ла Лиге (4:1) – удаление Мончу упростило и без того комфортно складывавшийся матч для «Мадрида». Все результаты Ла Лиги – здесь.

7. В Серии А «Интер» нанес «Наполи» первое поражение в чемпионате и сократил отставание от лидеров до четырех очков. «Дженоа» в дебютном матче Андрея Шевченко проиграла «Роме», победу команде Жозе Моуринью принес 18-летний талант Афена-Гьян.

8. «Манчестер Сити» не отпускает «Челси» в таблице – уверенные 3:0 с «Эвертоном». «МЮ» после победы «Тоттенхэма» над «Лидсом» (2:1) упал уже на 8-е место.

9. Во Франции продолжают чудить фанаты – матч «Лиона» и «Марселя» был сорван из-за брошенной в голову Пайету бутылки. Игру прервали уже на 2-й минуте и после продолжительного разбирательства так и не возобновили. Остальные матчи прошли без инцидентов, результаты – здесь.

10. НХЛ. Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Баффало» (5:4), «Тампа» вырвала победу над «Миннесотой» (5:4 Б), «Вашингтон» играет на выезде с «Сиэтлом». Остальные результаты – здесь.

11. НБА. «Клипперс» победили «Даллас», «Голден Стэйт» взял верх над «Торонто». Другие результаты – здесь.

12. СКА проиграл ЦСКА – шестое подряд поражение и антирекорд питерцев в КХЛ. ЦСКА напротив на ходу – 6 побед в 7 последних матчах. 100-й шатаут Кошечкина помог «Магнитке» победить «Автомобилист», все результаты дня – здесь.

13. Мальцев победил в коньковой гонке на 15 км в отборе сборной России на Кубок мира по лыжам, Большунов – 3-й.

14. На матч «Мальме» – «Зенит» в Лиге чемпионов назначена бригада арбитров из Латвии.

15. Георгий Джикия получил приз «Джентльмен года».

Цитаты дня

Американский журналист о Дэвис и Смолкине: «Магия началась, когда судьи сходили поужинать с Тутберидзе на ее день рождения»

Сульшер после увольнения из «МЮ»: «Я уйду через парадную дверь. Надеюсь, что оставляю клуб в лучшем состоянии, чем когда пришел»

Глава «Уфы»: «Агаларов – один из лучших нападающих в мире на сегодня. В РПЛ он точно лучший»

Черданцев о Ваноли в «Спартаке»: «Почему ноунейм должен возглавить клуб с такими традициями и бюджетом?»

Мама фигуристки Скопцовой: «Об этом уже все говорят: на Олимпиаде будет замена на произвольный танец, и Дэвис – олимпийская в команде»