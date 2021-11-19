Роналду хочет, чтобы Луис Энрике возглавил «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» занимается поиском нового главного тренера после увольнения Оле-Гуннара Сульшера.
Как информирует журналист Sky Sports Роб Дорсетт, форвард Криштиану Роналду хотел бы, чтобы команду возглавил Луис Энрике из сборной Испании, ранее работавший в «Барселоне».
Сообщалось, что манкунианцы рассматривают кандидатуры Маурисио Почеттино, Зинедина Зидана, Эрика тен Хага, Брендана Роджерса, Хулена Лопетеги, Лорана Блана.
Сульшер заслужил увольнение, но главная проблема «МЮ» – стратегическое планирование. Клуб не развивается, а ждет спасителя