Роналду хочет, чтобы Луис Энрике возглавил «МЮ»

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«Манчестер Юнайтед» занимается поиском нового главного тренера после увольнения Оле-Гуннара Сульшера.

Как информирует журналист Sky Sports Роб Дорсетт, форвард Криштиану Роналду хотел бы, чтобы команду возглавил Луис Энрике из сборной Испании, ранее работавший в «Барселоне».

Сообщалось, что манкунианцы рассматривают кандидатуры Маурисио Почеттино, Зинедина Зидана, Эрика тен Хага, Брендана Роджерса, Хулена Лопетеги, Лорана Блана.

Сульшер заслужил увольнение, но главная проблема «МЮ» – стратегическое планирование. Клуб не развивается, а ждет спасителя

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