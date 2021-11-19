Роналду хочет, чтобы Луис Энрике возглавил «МЮ»

занимается поиском нового главного тренера после увольнения Оле-Гуннара Сульшера.

Как информирует журналист Sky Sports Роб Дорсетт, форвард хотел бы, чтобы команду возглавил из , ранее работавший в «Барселоне».

Сообщалось, что манкунианцы рассматривают кандидатуры Маурисио Почеттино, Зинедина Зидана, Эрика тен Хага, Брендана Роджерса, Хулена Лопетеги, Лорана Блана.

Сульшер заслужил увольнение, но главная проблема «МЮ» – стратегическое планирование. Клуб не развивается, а ждет спасителя