Андрей Воронин: «Динамо» не будет сидеть в окопах и отбиваться в матче с «Зенитом». 100 процентов»

Тренер «Динамо» Андрей Воронин заявил, что бело-голубые постараются навязать свой футбол в матче с «Зенитом» в следующем месяце.
– Такое ощущение, что вы не заметили поражения от «Зенита».
– Мы до этого говорили: в Питере можно проиграть. Там многие проигрывают. Если брать игру, да, они были сильнее, чем мы в том матче.
При этом при счете 1:1 у нас был момент, и используй мы его, неизвестно, как бы все вышло в итоге.
Да, у них опытная команда, они свой момент реализовали. Мы понимали, куда мы едем, и после «Зенита» чемпионат не заканчивается.
– В декабре вы играете с «Зенитом» на своем стадионе. Это принципиальная игра для вас будет?
– Что значит принципиальная? Любая игра принципиальная, потому что на любую игру надо настраиваться и выходить.
Это последняя игра будет перед перерывом. Она будет сложная с точки зрения того, что половина ребят как правило уже «в самолете сидят».
У кого Мальдивы, у кого – Дубай. Тут нужна полная концентрация. Я буду надеяться, это будет совершенно другая игра, не как в Питере.
– Вы будете снова играть с позиции силы?
– Мы будем играть, как во всех предыдущих матчах, как играли сегодня. Не будем менять что-то, сидеть в окопах и отбиваться. Это 100%.
У Сандро Шварца есть определенная позиция, как и что нужно делать. На протяжении года мы это тренируем, и мы видим, насколько команда прибавила за этот год.
При том, что у нас есть травмированные. Ребята молодцы, что быстро все это схватывают и пытаются перенести это на футбольное поле, – заявил Воронин.
«Динамо» встретится с «Зенитом» 12 декабря в Москве.