Андрей Воронин: «Динамо» не будет сидеть в окопах и отбиваться в матче с «Зенитом». 100 процентов»

Тренер заявил, что бело-голубые постараются навязать свой футбол в матче с «Зенитом» в следующем месяце.

– Такое ощущение, что вы не заметили поражения от «Зенита».

– Мы до этого говорили: в Питере можно проиграть. Там многие проигрывают. Если брать игру, да, они были сильнее, чем мы в том матче.

При этом при счете 1:1 у нас был момент, и используй мы его, неизвестно, как бы все вышло в итоге.

Да, у них опытная команда, они свой момент реализовали. Мы понимали, куда мы едем, и после чемпионат не заканчивается.

– В декабре вы играете с «Зенитом» на своем стадионе. Это принципиальная игра для вас будет?

– Что значит принципиальная? Любая игра принципиальная, потому что на любую игру надо настраиваться и выходить.

Это последняя игра будет перед перерывом. Она будет сложная с точки зрения того, что половина ребят как правило уже «в самолете сидят».

У кого Мальдивы, у кого – Дубай. Тут нужна полная концентрация. Я буду надеяться, это будет совершенно другая игра, не как в Питере.

– Вы будете снова играть с позиции силы?

– Мы будем играть, как во всех предыдущих матчах, как играли сегодня. Не будем менять что-то, сидеть в окопах и отбиваться. Это 100%.

У Сандро Шварца есть определенная позиция, как и что нужно делать. На протяжении года мы это тренируем, и мы видим, насколько команда прибавила за этот год.

При том, что у нас есть травмированные. Ребята молодцы, что быстро все это схватывают и пытаются перенести это на футбольное поле, – заявил Воронин.

«Динамо» встретится с «Зенитом» 12 декабря в Москве.