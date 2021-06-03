Овечкин забил 745-й гол в НХЛ. До Ягра – 21 шайба

Капитан забросил шайбу в матче с «Сиэтлом» (2:4, идет 3-й период).

Это 745-й гол россиянина в чемпионатах . Он идет на 4-м месте среди лучших снайперов в истории лиги.

Третью позицию занимает (766), вторую – Горди Хоу (801), рекордсмен – Уэйн Гретцки (894).

В текущем сезоне Овечкин забросил 15-ю шайбу. Он делит 2-е место в гонке снайперов с Эндрю Манджипани («Калгари»). Впереди Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» с 18 голами.

В гонке бомбардиров Овечкин с 30 (15+15) очками в 19 матчах идет на 3-м месте, уступая только Драйзатлю и его партнеру по «Ойлерс» Коннору Макдэвиду (35 и 32 очка соответственно).