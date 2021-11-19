Карпин жалеет о словах про отставку: «Да, идиот. Бывает, небезгрешен»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что жалеет о своих высказываниях про возможную отставку.

«Пожалел. Потому что прошли сутки, я на эмоциях, в непонимании. Поэтому вот эти интервью после таких неудач...

Если бы прошло два-три дня, ничего бы такого не было. Возможно, я про это бы думал, но не произнес бы вслух.

Да, идиот. Еще раз. Ну бывает, небезгрешен», – сказал Карпин.

«Да, идиот еще раз». Карпин пожалел о словах про отставку, уверенность вернул звонок Романцева

Проблема Карпина не в игроках, а в нем самом. Он много лет уверен, что все делает правильно, и не хочет меняться

А я благодарен Карпину. Это честные ответы сильного человека