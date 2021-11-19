«МЮ» рассматривает Лопетеги и Блана на роль тренера. Лоран – временный вариант

изучает кандидатов на пост главного тренера в свете вероятного увольнения .

Как отмечает The Athletic, помимо («ПСЖ»), («Лестер») и , в число возможных вариантов попал , тренирующий «Севилью».

Также в качестве временной опции может быть назначен , известный по работе с «ПСЖ» и ранее выступавший за «МЮ». Сейчас француз возглавляет .

28 разных тренеров и 34 трофея: все это успели топ-клубы, пока «МЮ» руководит Сульшер