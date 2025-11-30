Тренер «Балтики» Нагайцев о 4-м месте: «Голову не сорвет. Мы простые балтийские парни. Твердо стоим на земле»

Тренер «Балтики»: твердо стоим на земле, голову не сорвет.

Старший тренер «Балтики» Юрий Нагайцев рассказал о реакции команды на статус претендента на топ-3 в РПЛ. После 17 матчей калининградцы занимают в таблице 4-е место.

— «Балтику» уже считают претендентом на топ-3. Как ребятам оставаться на земле, чтобы не сорвало голову?

— Нет, нам не сорвет. Мы простые балтийские парни (смеется). Твердо стоим на земле, — сказал Нагайцев.