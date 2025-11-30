  • Спортс
Тренер «Балтики» Нагайцев о 4-м месте: «Голову не сорвет. Мы простые балтийские парни. Твердо стоим на земле»

Тренер «Балтики»: твердо стоим на земле, голову не сорвет.

Старший тренер «Балтики» Юрий Нагайцев рассказал о реакции команды на статус претендента на топ-3 в РПЛ. После 17 матчей калининградцы занимают в таблице 4-е место.

— «Балтику» уже считают претендентом на топ-3. Как ребятам оставаться на земле, чтобы не сорвало голову?

— Нет, нам не сорвет. Мы простые балтийские парни (смеется). Твердо стоим на земле, — сказал Нагайцев.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25371 голос
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Юрий Нагайцев
