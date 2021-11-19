Чемпионат Испании. «Реал» забил 4 гола «Гранаде», «Сосьедад» сыграет с «Валенсией», «Бетис» против «Эльче»

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14-й тур Ла Лиги начался матчем между «Леванте» и «Атлетиком» (0:0). 

В субботу «Севилья» сыграла вничью с «Алавесом» (2:2), «Атлетико» победил «Осасуну» (1:0), «Барселона» была сильнее «Эспаньола» (1:0).

В воскресенье «Реал Мадрид» разобрался с «Гранадой» (4:1), «Реал Сосьедад» встречается с «Валенсией».

Завершится тур в понедельник матчем «Райо Вальекано»«Мальорка».

Чемпионат Испании

14-й тур

Хетафе – Кадис 4:0 (1:0, 3:0)
Дата проведения
21 ноября, 16.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Оливера, 2:0 – 60 Куэнка, 3:0 – 81 Унал, 4:0 – 90 Мата.
ХетафеСория, Суарес, Митрович (Кабако, 82), Джене, Куэнка, Оливера, Максимович (Флорентину, 65), Арамбарри, Аленья (Витоло, 82), Сандро Рамирес (Мата, 61), Унал (Поведа, 82).
КадисЛедесма, Карселен (Фали Хименес, 46), Кала, Ароян, Эспино, Сальви Санчес (Чапела, 46), Алекс Фернандес, Аларкон (Хименес, 56), Негредо, Собрино (Бастида, 64), Переа (Лосано, 64).
Предупреждения:
Сандро Рамирес (51), Переа (58), Алекс Фернандес (62), Ароян (69), Кала (78), Митрович (90).

 

Гранада – Реал Мадрид 1:4 (1:2, 0:2)
Дата проведения
21 ноября, 18.15, «Нуэво Лос Карменес»
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Голы:
0:1 – 19 Асенсио, 0:2 – 25 Начо, 1:2 – 34 Суарес, 1:3 – 56 Винисиус Жуниор, 1:4 – 76 Менди.
ГранадаЛуиш Машимиану, Кини, Диас (Торренте, 58), Херман Санчес, Нева, Пуэртас (Монторо, 46), Гоналон (Исма Руис, 59), Мончу, Рочина (Молина, 59), Соро (Эскудеро, 78), Суарес.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Алаба (Вальехо, 83), Начо, Менди, Модрич (Иско, 80), Кроос (Камавинга, 80), Каземиро, Бензема (Йович, 80), Асенсио, Винисиус Жуниор (Родриго, 71).
Предупреждения:
Монторо (62), Иско (80).
Удаление:
Мончу (67).

 

Эльче – Бетис 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
21 ноября, 20.30, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 12 Хуанми.
ЭльчеБадия, Барраган, Бигас, Роко, Мохика, Хосан, Пасторе, Маскарель, Гумбау, Лукас Перес, Бойе.
БетисРуй Силва, Бельерин, Руис, Песселья, Морено, Каналес, Акуоку, Хуанми, Виллиан Жозе, Фекир, Гонсалес.

Реал Сосьедад – Валенсия
Дата проведения
21 ноября, 23.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

Райо Вальекано – Мальорка
Дата проведения
22 ноября, 23.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика

Леванте – Атлетик 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
19 ноября, 23.00, «Сьюдад де Валенсия»
превью матча онлайн статистика
ЛевантеКарденас, Сон (Мирамон, 86), Мустафи (Дуарте, 73), Везу, Клерк, Кампанья, Барди (Дани Гомес, 73), Мальса (Вукчевич, 60), Моралес, Рохер Марти (Сольдадо, 87), Де Фрутос.
АтлетикУнаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Йерай Альварес, Баленсиага, Дани Гарсия, Венседор, Рауль Гарсия (Сансет, 55), Беренгер (Саррага, 55), Уильямс (Вильялибре, 66; Серрано, 85), Муниаин (Уильямс, 66).
Предупреждения:
Рохер Марти (6), Йерай Альварес (16), Везу (90).

 

Сельта – Вильярреал 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
20 ноября, 16.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 27 Альберто Морено, 1:1 – 72 Мендес.
СельтаДитуро, Васкес, Айду (Фонтан, 79), Мурильо (Араухо, 46), Галан, Нолито (Серви, 62), Мендес, Денис Суарес, Бельтран (Йокушлу, 85), Аспас, Санти Мина (Гальярдо, 46).
ВильярреалРульи, Фойт (Орье, 83), Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Пенья (Пино, 69), Парехо, Тригерос (Мойсес Гомес, 69), Иборра, Альберто Морено (Чуквуэзе, 83), Диа (Коклен, 83).
Предупреждения:
Санти Мина (17), Фойт (45).

 

Севилья – Алавес 2:2 (1:2, 1:0)
Дата проведения
20 ноября, 18.15, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Лагуардиа, 1:1 – 38 Окампос, 1:2 – 45, пенальти Хоселу, 2:2 – 90 Ракитич.
СевильяБуну, Монтьель (Гомес, 68), Кунде, Диего Карлос, Аугустинссон (Сусо, 46; Мунир, 68), Жордан, Фернандо, Оливер Торрес (Ракитич, 46), Рафа Мир, Идрисси (Акунья, 54), Окампос.
АлавесПачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Мендес (Мязга, 73), Пере Понс (де ла Фуэнте, 86), Мойя, Лум (Пина, 59), Риоха (Ману Гарсия, 86), Хоселу.
Предупреждения:
Лум (45), Окампос (45), Дуарте (50), Рафа Мир (60), Мендес (73), Лежен (89), Фернандо (90), Ракитич (90).

 

Атлетико – Осасуна 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
20 ноября, 20.30, «Ванда Метрополитано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 87 Фелипе.
АтлетикоОблак, Врсалько (Мартин, 85), Савич, Фелипе, Эрмосо, Корреа (Суарес, 65), Льоренте (Кондогбиа, 75), Лемар (де Пауль, 65), Коке, Карраско, Гризманн (Матеус Кунья, 75).
ОсасунаЭррера, Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Хуан Крус, Санчес (Роберто Торрес, 89), Монкайола (Барха, 89), Торро (Ойер Санхурхо, 66), Брашанац (Иньиго Перес, 75), Кике Гарсия, Чими Авила (Будимир, 66).
Предупреждения:
Гризманн (45), Торро (56), Давид Гарсия (82), Мартин (89).

 

Барселона – Эспаньол 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
20 ноября, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 48, пенальти Депай.
Барселонатер Стеген, Мингеса (Араухо, 88), Пике, Эрик Гарсия, Альба, Нико Гонсалес (Демир, 88), Бускетс (Пуч, 78), де Йонг, Ахомаш (Эззальзули, 46), Депай, Гави (Коутиньо, 70).
ЭспаньолДиего Лопес, Алеиш Видаль, Серджи Гомес, Кабрера, Педроса, Эмбарба (У Лэй, 78), Эррера (Димата, 78), Дардер (Морон, 90), Давид Лопес (Морланес, 56), Пуадо (Меламед, 56), де Томас.
Предупреждения:
Эззальзули (59), Педроса (59), Мингеса (64), де Йонг (83), тер Стеген (88), Кабрера (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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