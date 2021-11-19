Чемпионат Испании. «Реал» забил 4 гола «Гранаде», «Сосьедад» сыграет с «Валенсией», «Бетис» против «Эльче»

14-й тур Ла Лиги начался матчем между «Леванте» и «Атлетиком» (0:0).
В субботу «Севилья» сыграла вничью с «Алавесом» (2:2), «Атлетико» победил «Осасуну» (1:0), «Барселона» была сильнее «Эспаньола» (1:0).
В воскресенье «Реал Мадрид» разобрался с «Гранадой» (4:1), «Реал Сосьедад» встречается с «Валенсией».
Завершится тур в понедельник матчем «Райо Вальекано» – «Мальорка».
14-й тур
- Дата проведения
- 21 ноября, 16.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
-
Хетафе –
Сория, Суарес, Митрович (Кабако, 82), Джене, Куэнка, Оливера, Максимович (Флорентину, 65), Арамбарри, Аленья (Витоло, 82), Сандро Рамирес (Мата, 61), Унал (Поведа, 82).
-
Кадис –
Ледесма, Карселен (Фали Хименес, 46), Кала, Ароян, Эспино, Сальви Санчес (Чапела, 46), Алекс Фернандес, Аларкон (Хименес, 56), Негредо, Собрино (Бастида, 64), Переа (Лосано, 64).
- Предупреждения:
- Сандро Рамирес (51), Переа (58), Алекс Фернандес (62), Ароян (69), Кала (78), Митрович (90).
- Дата проведения
- 21 ноября, 18.15, «Нуэво Лос Карменес»
- Голы:
- 0:1 – 19 Асенсио, 0:2 – 25 Начо, 1:2 – 34 Суарес, 1:3 – 56 Винисиус Жуниор, 1:4 – 76 Менди.
-
Гранада –
Луиш Машимиану, Кини, Диас (Торренте, 58), Херман Санчес, Нева, Пуэртас (Монторо, 46), Гоналон (Исма Руис, 59), Мончу, Рочина (Молина, 59), Соро (Эскудеро, 78), Суарес.
-
Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Алаба (Вальехо, 83), Начо, Менди, Модрич (Иско, 80), Кроос (Камавинга, 80), Каземиро, Бензема (Йович, 80), Асенсио, Винисиус Жуниор (Родриго, 71).
- Удаление:
- Мончу (67).
- Дата проведения
- 21 ноября, 20.30, «Мартинес Валеро»
- Гол:
- 0:1 – 12 Хуанми.
- Дата проведения
- 21 ноября, 23.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 22 ноября, 23.00, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 19 ноября, 23.00, «Сьюдад де Валенсия»
-
Леванте –
Карденас, Сон (Мирамон, 86), Мустафи (Дуарте, 73), Везу, Клерк, Кампанья, Барди (Дани Гомес, 73), Мальса (Вукчевич, 60), Моралес, Рохер Марти (Сольдадо, 87), Де Фрутос.
-
Атлетик –
Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Йерай Альварес, Баленсиага, Дани Гарсия, Венседор, Рауль Гарсия (Сансет, 55), Беренгер (Саррага, 55), Уильямс (Вильялибре, 66; Серрано, 85), Муниаин (Уильямс, 66).
- Предупреждения:
- Рохер Марти (6), Йерай Альварес (16), Везу (90).
- Дата проведения
- 20 ноября, 16.00, «Балаидос»
- Голы:
- 0:1 – 27 Альберто Морено, 1:1 – 72 Мендес.
-
Сельта –
Дитуро, Васкес, Айду (Фонтан, 79), Мурильо (Араухо, 46), Галан, Нолито (Серви, 62), Мендес, Денис Суарес, Бельтран (Йокушлу, 85), Аспас, Санти Мина (Гальярдо, 46).
-
Вильярреал –
Рульи, Фойт (Орье, 83), Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Пенья (Пино, 69), Парехо, Тригерос (Мойсес Гомес, 69), Иборра, Альберто Морено (Чуквуэзе, 83), Диа (Коклен, 83).
- Предупреждения:
- Санти Мина (17), Фойт (45).
- Дата проведения
- 20 ноября, 18.15, «Рамон Санчес Писхуан»
-
Севилья –
Буну, Монтьель (Гомес, 68), Кунде, Диего Карлос, Аугустинссон (Сусо, 46; Мунир, 68), Жордан, Фернандо, Оливер Торрес (Ракитич, 46), Рафа Мир, Идрисси (Акунья, 54), Окампос.
-
Алавес –
Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Мендес (Мязга, 73), Пере Понс (де ла Фуэнте, 86), Мойя, Лум (Пина, 59), Риоха (Ману Гарсия, 86), Хоселу.
- Дата проведения
- 20 ноября, 20.30, «Ванда Метрополитано»
- Гол:
- 1:0 – 87 Фелипе.
-
Атлетико –
Облак, Врсалько (Мартин, 85), Савич, Фелипе, Эрмосо, Корреа (Суарес, 65), Льоренте (Кондогбиа, 75), Лемар (де Пауль, 65), Коке, Карраско, Гризманн (Матеус Кунья, 75).
-
Осасуна –
Эррера, Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Хуан Крус, Санчес (Роберто Торрес, 89), Монкайола (Барха, 89), Торро (Ойер Санхурхо, 66), Брашанац (Иньиго Перес, 75), Кике Гарсия, Чими Авила (Будимир, 66).
- Предупреждения:
- Гризманн (45), Торро (56), Давид Гарсия (82), Мартин (89).
- Дата проведения
- 20 ноября, 23.00, «Камп Ноу»
- Гол:
- 1:0 – 48, пенальти Депай.
-
Барселона –
тер Стеген, Мингеса (Араухо, 88), Пике, Эрик Гарсия, Альба, Нико Гонсалес (Демир, 88), Бускетс (Пуч, 78), де Йонг, Ахомаш (Эззальзули, 46), Депай, Гави (Коутиньо, 70).
-
Эспаньол –
Диего Лопес, Алеиш Видаль, Серджи Гомес, Кабрера, Педроса, Эмбарба (У Лэй, 78), Эррера (Димата, 78), Дардер (Морон, 90), Давид Лопес (Морланес, 56), Пуадо (Меламед, 56), де Томас.
- Предупреждения:
- Эззальзули (59), Педроса (59), Мингеса (64), де Йонг (83), тер Стеген (88), Кабрера (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.