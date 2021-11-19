Чемпионат Испании. «Реал» забил 4 гола «Гранаде», «Сосьедад» сыграет с «Валенсией», «Бетис» против «Эльче»

14-й тур Ла Лиги начался матчем между «Леванте» и «Атлетиком» (0:0).

В субботу «Севилья» сыграла вничью с «Алавесом» (2:2), «Атлетико» победил «Осасуну» (1:0), «Барселона» была сильнее «Эспаньола» (1:0).

В воскресенье «Реал Мадрид» разобрался с «Гранадой» (4:1), «Реал Сосьедад» встречается с «Валенсией».

Завершится тур в понедельник матчем «Райо Вальекано» – «Мальорка».

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14-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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