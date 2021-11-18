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    НБА. «Клипперс» – «Даллас», «Голден Стэйт» примет «Торонто» и другие матчи

    Теги результаты Чикаго Даллас Денвер Детройт Голден Стэйт Клипперс Лейкерс Нью-Йорк Финикс Торонто НБА Баскетбол

    В воскресенье, 21 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут пять матчей.

    В 23.30 по московскому времени «Клипперс» встретятся на своей арене с «Далласом». «Голден Стэйт» примет «Торонто».

    НБА

    Регулярный чемпионат   

    Клипперс – Даллас 10:9 (1 четверть)
    Дата проведения
    21 ноября, 23.30, «Staples Center»
    Онлайн матча
    Клипперс
    Джордж (4), Коффи (3), Зубац (1), Джексон (0), Бледсоу (0).
    Даллас
    Порзингис (6), Брансон (3), Хардуэй (0), Пауэлл (0), Финни-Смит (0).

    Детройт – Лейкерс
    Дата проведения
    22 ноября, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Чикаго – Нью-Йорк
    Дата проведения
    22 ноября, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Финикс – Денвер
    Дата проведения
    22 ноября, 04.00, «Footprint Center»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Торонто
    Дата проведения
    22 ноября, 04.30, «Chase Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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