НБА. «Клипперс» – «Даллас», «Голден Стэйт» примет «Торонто» и другие матчи

В воскресенье, 21 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона пройдут пять матчей.

В 23.30 по московскому времени встретятся на своей арене с . примет .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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