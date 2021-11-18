НБА. «Клипперс» – «Даллас», «Голден Стэйт» примет «Торонто» и другие матчи

В воскресенье, 21 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут пять матчей.
В 23.30 по московскому времени «Клипперс» встретятся на своей арене с «Далласом». «Голден Стэйт» примет «Торонто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 ноября, 23.30, «Staples Center»
- Даллас
- Порзингис (6), Брансон (3), Хардуэй (0), Пауэлл (0), Финни-Смит (0).
- Дата проведения
- 22 ноября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 22 ноября, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 22 ноября, 04.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 22 ноября, 04.30, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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