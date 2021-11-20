Формула-1. Гран-при Катара-2021. Онлайн

В Катаре на автодроме «Лосаил» стартовал первый в истории страны Гран-при «Формулы-1».

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Хэмилтон стартует с поула на Гран-при Катара, Ферстаппен – 7-й после штрафа

Лусаил Интернэшнл, Доха

21 ноября 2021 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

3. Фернандо Алонсо («Альпин»)

4. Ландо Норрис («Макларен»)

5. Карлос Сайнс («Феррари»)

6. Валттери Боттас («Мерседес»)*

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)**

8. Юки Цунода («Альфа Таури»)

9. Эстебан Окон («Альпин»)

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

11. Серхио Перес («Ред Булл»)

12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

13. Шарль Леклер («Феррари»)

14. Даниэль Риккардо («Макларен»)

15. Джордж Расселл («Уильямс»)

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

17. Николас Латифи («Уильямс»)

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)

19. Мик Шумахер («Хаас»)

20. Никита Мазепин («Хаас»)

* – Боттас потерял три позиции на решетке за игнорирование желтых флагов в квалификации

** – Ферстаппен потерял пять позиций за игнорирование двойных желтых флагов в квалификации

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