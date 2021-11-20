Алонсо вернулся на подиум «Ф-1» спустя 7 лет – это второй результат в истории

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо стал третьим на Гран-при Катара.
Подиум стал 98-м в карьере Фернандо и первым с Гран-при Венгрии-2014, когда он завоевал второе место в составе «Феррари». Это произошло 7 лет, 3 месяца и 25 дней назад.
Гонщик «Альпин» стал вторым в истории «Ф-1» по интервалу между двумя подиумами. Рекорд принадлежит Александру Вурцу, который не попадал в топ-3 с Гран-при Великобритании-1997 до Гран-при Сан-Марино-2005 – 7 лет, 9 месяцев и 11 дней.
Формула-1. Гран-при Катара-2021. Хэмилтон выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Алонсо – 3-й, Мазепин – 18-й
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