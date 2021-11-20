Алонсо вернулся на подиум «Ф-1» спустя 7 лет – это второй результат в истории

Двукратный чемпион «Формулы-1» стал третьим на Гран-при Катара.

Подиум стал 98-м в карьере Фернандо и первым с -2014, когда он завоевал второе место в составе . Это произошло 7 лет, 3 месяца и 25 дней назад.

Гонщик стал вторым в истории «Ф-1» по интервалу между двумя подиумами. Рекорд принадлежит Александру Вурцу, который не попадал в топ-3 с -1997 до Гран-при Сан-Марино-2005 – 7 лет, 9 месяцев и 11 дней.

Формула-1. Гран-при Катара-2021. Хэмилтон выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Алонсо – 3-й, Мазепин – 18-й

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