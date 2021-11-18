Чемпионат Англии. «Лестер» примет «Челси», «МЮ» в гостях у «Уотфорда», «Ливерпуль» против «Арсенала»

В 12-м туре АПЛ в субботу примет , проведет гостевой матч с , примет .

В воскресенье сыграет с , – с .

Чемпионат Англии

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ