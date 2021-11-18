Чемпионат Англии. «Лестер» примет «Челси», «МЮ» в гостях у «Уотфорда», «Ливерпуль» против «Арсенала»

В 12-м туре АПЛ в субботу «Лестер» примет «Челси», «Манчестер Юнайтед» проведет гостевой матч с «Уотфордом», «Ливерпуль» примет «Арсенал».
В воскресенье «Манчестер Сити» сыграет с «Эвертоном», «Тоттенхэм» – с «Лидсом».
12-й тур
- Дата проведения
- 20 ноября, 15.30, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 20 ноября, 18.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 20 ноября, 18.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 20 ноября, 18.00, «Карроу Роуд»
- Дата проведения
- 20 ноября, 18.00, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 20 ноября, 18.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 20 ноября, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 20 ноября, 20.30, «Энфилд»
- Дата проведения
- 21 ноября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 21 ноября, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.