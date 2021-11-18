Чемпионат Англии. «Лестер» примет «Челси», «МЮ» в гостях у «Уотфорда», «Ливерпуль» против «Арсенала»

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В 12-м туре АПЛ в субботу «Лестер» примет «Челси», «Манчестер Юнайтед» проведет гостевой матч с «Уотфордом», «Ливерпуль» примет «Арсенал»

В воскресенье «Манчестер Сити» сыграет с «Эвертоном», «Тоттенхэм» – с «Лидсом»

Чемпионат Англии

12-й тур

Лестер – Челси
Дата проведения
20 ноября, 15.30, «Кинг Пауэр»
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Бернли – Кристал Пэлас
Дата проведения
20 ноября, 18.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

Вулверхэмптон – Вест Хэм
Дата проведения
20 ноября, 18.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

Норвич – Саутгемптон
Дата проведения
20 ноября, 18.00, «Карроу Роуд»
превью матча онлайн статистика

Уотфорд – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
20 ноября, 18.00, «Викарэдж Роуд»
превью матча текстовый онлайн статистика

Астон Вилла – Брайтон
Дата проведения
20 ноября, 18.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

Ньюкасл – Брентфорд
Дата проведения
20 ноября, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика

Ливерпуль – Арсенал
Дата проведения
20 ноября, 20.30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

Манчестер Сити – Эвертон
Дата проведения
21 ноября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

Тоттенхэм – Лидс
Дата проведения
21 ноября, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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