«Дженоа» проиграла в дебютном матче Шевченко «Роме» Моуринью (0:2), дважды пропустив после 80-й минуты

В 13-м туре Серии А «Дженоа» в дебютном матче уступила (0:2).

провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Победу римлянам принес вышедший на замену 18-летний нападающий Феликс Афена-Гьян.

Ганец открыл счет на 82-й минуте, а уже в добавленное время дальним ударом поставил точку в матче.

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