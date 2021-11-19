«Дженоа» проиграла в дебютном матче Шевченко «Роме» Моуринью (0:2), дважды пропустив после 80-й минуты

В 13-м туре Серии А «Дженоа» в дебютном матче Андрея Шевченко уступила «Роме» Жозе Моуринью (0:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Победу римлянам принес вышедший на замену 18-летний нападающий Феликс Афена-Гьян.
Ганец открыл счет на 82-й минуте, а уже в добавленное время дальним ударом поставил точку в матче.
- Дата проведения
- 21 ноября, 22.45, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
- 0:1 – 82 Афена-Гьян, 0:2 – 90 Афена-Гьян.
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Дженоа –
Сиригу, Сабелли (Гильоне, 84), Масьелло, Бираски (Бьянки, 84), Васкес, Камбьязо, Бадель (Гальдамес, 90), Стураро (Букса, 90), Ровелла, Пандев (Эрнани, 63), Экубан.
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Рома –
Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Кумбула (Смоллинг, 87), Рожер, Мхитарян, Верету, Пеллегрини (Бове, 90), Шомуродов (Афена-Гьян, 75), Абрахам, Эль-Шаарави.
- Предупреждения:
- Камбьязо (32), Верету (40), Бадель (54), Сабелли (78), Афена-Гьян (89).