«Дженоа» проиграла в дебютном матче Шевченко «Роме» Моуринью (0:2), дважды пропустив после 80-й минуты

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В 13-м туре Серии А «Дженоа» в дебютном матче Андрея Шевченко уступила «Роме» Жозе Моуринью (0:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Победу римлянам принес вышедший на замену 18-летний нападающий Феликс Афена-Гьян.

Ганец открыл счет на 82-й минуте, а уже в добавленное время дальним ударом поставил точку в матче.

Дженоа – Рома 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
21 ноября, 22.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 82 Афена-Гьян, 0:2 – 90 Афена-Гьян.
ДженоаСиригу, Сабелли (Гильоне, 84), Масьелло, Бираски (Бьянки, 84), Васкес, Камбьязо, Бадель (Гальдамес, 90), Стураро (Букса, 90), Ровелла, Пандев (Эрнани, 63), Экубан.
РомаРуй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Кумбула (Смоллинг, 87), Рожер, Мхитарян, Верету, Пеллегрини (Бове, 90), Шомуродов (Афена-Гьян, 75), Абрахам, Эль-Шаарави.
Предупреждения:
Камбьязо (32), Верету (40), Бадель (54), Сабелли (78), Афена-Гьян (89).

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Статистика Серии А

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