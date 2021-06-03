НХЛ. «Тампа» принимает «Миннесоту», «Рейнджерс» – «Баффало», «Вашингтон» сыграет с «Сиэтлом»

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.
«Тампа» принимает «Миннесоту», «Рейнджерс» – «Баффало», «Айлендерс» сыграют с «Торонто», «Вашингтон» – с «Сиэтлом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 ноября, 01.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 22 ноября, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 22 ноября, 03.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 22 ноября, 03.30, «UBS Arena»
- Дата проведения
- 22 ноября, 04.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 22 ноября, 05.00, «Climate Pledge Arena»
- Дата проведения
- 22 ноября, 06.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.