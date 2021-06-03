НХЛ. «Тампа» принимает «Миннесоту», «Рейнджерс» – «Баффало», «Вашингтон» сыграет с «Сиэтлом»

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Продолжается регулярный чемпионат НХЛ.

«Тампа» принимает «Миннесоту», «Рейнджерс»«Баффало», «Айлендерс» сыграют с «Торонто», «Вашингтон» – с «Сиэтлом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Тампа-Бэй – Миннесота 3:2 (перерыв)
Дата проведения
22 ноября, 01.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Сирелли (Палат, Хедман)
2:0 – 12 Марун (Сергачев, Перри)
2:1 – 15 Фолиньо (Голигоски, Дамба)
2:2 – 24 Дьюхэйм (Питлик, Джорди Бенн)
3:2 – 38 Сирелли (Киллорн, Фут)

 

Рейнджерс – Баффало 1:1 (перерыв)
Дата проведения
22 ноября, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 16 Асплунд (Окпосо, Гиргенсонс)
1:1 – 20 Крайдер (Фокс, Панарин)

 

Бостон – Калгари
Дата проведения
22 ноября, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Айлендерс – Торонто
Дата проведения
22 ноября, 03.30, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Чикаго
Дата проведения
22 ноября, 04.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Вашингтон
Дата проведения
22 ноября, 05.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Аризона
Дата проведения
22 ноября, 06.00, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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