«Реал» разгромил «Гранаду» в гостях (4:1). У «Мадрида» 4 победы и ничья в 5 последних матчах Ла Лиги

В 14-м туре Ла Лиги «Реал» играет на выезде с «Гранадой».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Мадрид» одержал третью победу подряд, всего у команды Карло Анчелотти четыре победы в пяти последних играх при одной ничьей.
- Дата проведения
- 21 ноября, 18.15, «Нуэво Лос Карменес»
- Голы:
- 0:1 – 19 Асенсио, 0:2 – 25 Начо, 1:2 – 34 Суарес, 1:3 – 56 Винисиус Жуниор, 1:4 – 76 Менди.
-
Гранада –
Луиш Машимиану, Кини, Диас (Торренте, 58), Херман Санчес, Нева, Пуэртас (Монторо, 46), Гоналон (Исма Руис, 59), Мончу, Рочина (Молина, 59), Соро (Эскудеро, 78), Суарес.
-
Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Алаба (Вальехо, 83), Начо, Менди, Модрич (Иско, 80), Кроос (Камавинга, 80), Каземиро, Бензема (Йович, 80), Асенсио, Винисиус Жуниор (Родриго, 71).
- Удаление:
- Мончу (67).