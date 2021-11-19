«Реал» разгромил «Гранаду» в гостях (4:1). У «Мадрида» 4 победы и ничья в 5 последних матчах Ла Лиги

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В 14-м туре Ла Лиги «Реал» играет на выезде с «Гранадой».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Мадрид» одержал третью победу подряд, всего у команды Карло Анчелотти четыре победы в пяти последних играх при одной ничьей.

Гранада – Реал Мадрид 1:4 (1:2, 0:2)
Дата проведения
21 ноября, 18.15, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 19 Асенсио, 0:2 – 25 Начо, 1:2 – 34 Суарес, 1:3 – 56 Винисиус Жуниор, 1:4 – 76 Менди.
ГранадаЛуиш Машимиану, Кини, Диас (Торренте, 58), Херман Санчес, Нева, Пуэртас (Монторо, 46), Гоналон (Исма Руис, 59), Мончу, Рочина (Молина, 59), Соро (Эскудеро, 78), Суарес.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Алаба (Вальехо, 83), Начо, Менди, Модрич (Иско, 80), Кроос (Камавинга, 80), Каземиро, Бензема (Йович, 80), Асенсио, Винисиус Жуниор (Родриго, 71).
Предупреждения:
Монторо (62), Иско (80).
Удаление:
Мончу (67).

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