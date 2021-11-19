«Реал» разгромил «Гранаду» в гостях (4:1). У «Мадрида» 4 победы и ничья в 5 последних матчах Ла Лиги

В 14-м туре Ла Лиги играет на выезде с «Гранадой».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Мадрид» одержал третью победу подряд, всего у команды Карло Анчелотти четыре победы в пяти последних играх при одной ничьей.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги