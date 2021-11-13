Глава «Уфы»: «Агаларов – один из лучших нападающих в мире на сегодня. В РПЛ он точно лучший»

Председатель совета директоров «Уфы» дал комментарий о после того, как нападающий сделал дубль в матче против «Ростова» (2:2).

Футболист забил 12-й и 13-й голы в .

– Играет вся команда. Просто Гамид находится на острие атаки и выполняет свою роль, блестяще справляется.

Мы так играем, и, если бы не было Гамида, впереди был бы кто-то другой, возможно и он забивал бы так много. Так что нельзя говорить, что «Уфа» – команда одного футболиста.

Со статистикой не поспоришь – Агаларов на сегодня один из лучших нападающих в мире. Мы же не сомневаемся, что в РПЛ он точно лучший.

Все разговоры о его продаже преждевременны. Мы не намерены рассматривать подобные варианты.

– А если поступит предложение, которое сопоставимо с бюджетом «Уфы»?

– Мы никогда не вставляем палки вы колеса, если у них есть возможность для роста. Но в данный момент вопрос продажи Агаларова не обсуждается.

– Деньги – не главное?

– Мы очень признательны руководству республики, которое, несмотря на уход нашего спонсора и пока не появился новый, в этой сложной ситуации учитывает желание полумиллиона футбольных болельщиков Башкортостана, находит возможность нас поддержать.

Поэтому вопрос, что пока не продадим Гамида, не отдадим зарплату, не стоит. Но, честно говоря, за последние два года ситуации были разные.

Деньги, которые поступали на «Уфу», это были деньги от «Башкирской сотовой компании». И после изменений в составе акционеров сейчас этот спонсор отсутствует. Возможно, будет новый.

Глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров большой футбольный болельщик, сделал ряд предложений компаниям и одна из них откликнулась.

Ждем продолжения истории. При этом сами не сидим сложа рук, львиную долю того, что тратим, зарабатываем сами, – заявил Мурзагулов.