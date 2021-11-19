У Акинфеева 500-й матч в чемпионате – это рекорд России и СССР. У Игоря также 800-я игра в карьере

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Сергей Игнашевич Сергей Семак Дмитрий Лоськов Олег Блохин премьер-лига Россия рекорды Игорь Рабинер Спорт-Экспресс Футбол

В 15-м туре РПЛ ЦСКА принимает «Химки» (0:0, первый тайм).

В составе армейцев 500-й матч в чемпионате России проводит голкипер Игорь Акинфеев. Этот показатель является рекордным, как отмечает журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

Второй результат в истории страны принадлежит его бывшему партнеру Сергею Игнашевичу (489 встреч), у Сергея Семака 456 игр, у Дмитрия Лоськова – 453 матча.

В чемпионате СССР рекордсменом был Олег Блохин – 432 игры.

Этот матч также стал 800-м в карьере Акинфеева во всех турнирах.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные