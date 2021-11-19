У Акинфеева 500-й матч в чемпионате – это рекорд России и СССР. У Игоря также 800-я игра в карьере

В 15-м туре РПЛ ЦСКА принимает «Химки» (0:0, первый тайм).
В составе армейцев 500-й матч в чемпионате России проводит голкипер Игорь Акинфеев. Этот показатель является рекордным, как отмечает журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.
Второй результат в истории страны принадлежит его бывшему партнеру Сергею Игнашевичу (489 встреч), у Сергея Семака 456 игр, у Дмитрия Лоськова – 453 матча.
В чемпионате СССР рекордсменом был Олег Блохин – 432 игры.
Этот матч также стал 800-м в карьере Акинфеева во всех турнирах.
Вратарь. Капитан. Легенда. Матч #ЦСКАхимки – 800-й в карьере Игоря Акинфеева и 500-й в РПЛ! 💪🔴🔵 pic.twitter.com/wRmxyeXZTt— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 21, 2021