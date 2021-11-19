У Акинфеева 500-й матч в чемпионате – это рекорд России и СССР. У Игоря также 800-я игра в карьере

В 15-м туре РПЛ ЦСКА принимает (0:0, первый тайм).

В составе армейцев 500-й матч в чемпионате России проводит голкипер . Этот показатель является рекордным, как отмечает журналист «Спорт-Экспресса» .

Второй результат в истории страны принадлежит его бывшему партнеру Сергею Игнашевичу (489 встреч), у 456 игр, у – 453 матча.

В чемпионате СССР рекордсменом был – 432 игры.

Этот матч также стал 800-м в карьере Акинфеева во всех турнирах.