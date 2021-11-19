«Манчестер Юнайтед» опустился на 8-е место в АПЛ. Следующая игра – против «Челси»

В чемпионате Англии завершился 12-й тур.
«Манчестер Юнайтед» опустился на восьмое место в турнирной таблице после победы «Тоттенхэма» над «Лидсом» (2:1).
На счету манкунианцев 17 баллов при разнице мячей 20:21. Столько же очков у «Брайтона», занимающего девятую строчку.
21 ноября «Юнайтед» объявили об увольнении Оле-Гуннар Сульшера с поста главного тренера. 20 ноября команда проиграла «Уотфорду» (1:4).
Следующий матч в АПЛ манкунианцы проведут 28 ноября против «Челси».
«МЮ» пойдет за большим тренером летом. Пока не найдут временщика, рулить будет Кэррик