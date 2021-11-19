«Манчестер Юнайтед» опустился на 8-е место в АПЛ. Следующая игра – против «Челси»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Футбол

В чемпионате Англии завершился 12-й тур.

«Манчестер Юнайтед» опустился на восьмое место в турнирной таблице после победы «Тоттенхэма» над «Лидсом» (2:1).

На счету манкунианцев 17 баллов при разнице мячей 20:21. Столько же очков у «Брайтона», занимающего девятую строчку.

21 ноября «Юнайтед» объявили об увольнении Оле-Гуннар Сульшера с поста главного тренера. 20 ноября команда проиграла «Уотфорду» (1:4).

Следующий матч в АПЛ манкунианцы проведут 28 ноября против «Челси».

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