«Интер» нанес «Наполи» первое поражение в сезоне и сократил отставание от 1-го места Серии А до 4 очков

В 13-м туре Серии А «Интер» обыграл дома «Наполи» (3:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
«Нерадзурри» нанесли «Наполи» первое поражение в нынешнем сезоне итальянского чемпионата.
Отставание «Интера» в таблице от неаполитанцев и от «Милана», который накануне уступил «Фиорентине» (3:4), теперь составляет четыре очка.
- Дата проведения
- 21 ноября, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 0:1 – 17 Зелиньски, 1:1 – 25, пенальти Чалханоглу, 2:1 – 44 Перишич, 3:1 – 61 Мартинес, 3:2 – 78 Мертенс.
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Интер –
Ханданович, Дармиан, Раноккия, Шкриньяр, Бастони, Перишич (Сатриано, 88), Брозович, Чалханоглу (Видаль, 62), Барелла (Димарко, 75), Корреа (Джеко, 62), Мартинес (Гальярдини, 75).
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Наполи –
Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньски, Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Инсинье (Мертенс, 75), Лосано (Элмаз, 75), Осимхен (Петанья, 55).
- Предупреждения:
- Осимхен (10), Кулибали (24), Ррахмани (35), Чалханоглу (41), Видаль (72), Ханданович (84), Джеко (90).