«Интер» нанес «Наполи» первое поражение в сезоне и сократил отставание от 1-го места Серии А до 4 очков

В 13-м туре Серии А «Интер» обыграл дома (3:2).

провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Нерадзурри» нанесли «Наполи» первое поражение в нынешнем сезоне итальянского чемпионата.

Отставание «Интера» в таблице от неаполитанцев и от «Милана», который накануне уступил «Фиорентине» (3:4), теперь составляет четыре очка.

Таблица Серии А

Статистика Серии А