Карпин будет тренировать сборную России в стыковых матчах ЧМ-2022

сообщил, что останется на посту главного тренера и ведет подготовку к стыковым матчам в рамках отбора ЧМ-2022.

«Вопрос закрыт. Положительно. Решил, что все, готовимся к стыкам. Уже три-четыре дня ведется работа по поводу стыков», – заявил Карпин.

Денис Казанский уточнил, считает ли Карпин теперь, что сможет подготовить команду психологически, ведь еще неделю назад он сомневался.

«Думаю, что смогу. Проанализировал, пообщался с некоторыми людьми, с игроками, которые играли с Хорватией», – ответил специалист.

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