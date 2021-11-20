Американский журналист о Дэвис и Смолкине: «Магия началась, когда судьи сходили поужинать с Тутберидзе на ее день рождения»

Американский журналист Дейв Лиз прокомментировал оценки российского танцевального дуэта – на Кубке Варшавы.

Фигуристы выиграли турнир с рекордом в ритм-танце – 81,30 балла, что на 6 баллов выше их предыдущего лучшего результата.

Дэвис – дочь тренера Этери Тутберидзе.

«В России пишут, что в танцах на льду происходит настоящее чудо – дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин внезапно ворвался в мировую элиту.

Говорят, что магия началась вчера на Кубке Варшавы. Это ерунда.

Магия началась в прошлом сезоне: внезапно после того, как судьи сходили поужинать с матерью Дианы Этери Тутберидзе на ее день рождения, Дэвис и Смолкин превзошли более красивую и предпочтительную пару », – сказал Лиз.

По всей видимости, журналист имел в виду финал Кубка России среди юниоров, где Дэвис и Смолкин победили, а пара Крыловой – Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол – стала второй.

Загадочная щедрость в фигурке: для дочери Тутберидзе судьи не жалеют баллов, такого прогресса не знали даже мультичемпионы