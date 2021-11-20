Американский журналист о Дэвис и Смолкине: «Магия началась, когда судьи сходили поужинать с Тутберидзе на ее день рождения»

Теги сборная России танцы на льду Этери Тутберидзе Анжелика Крылова Диана Дэвис Глеб Смолкин Дейв Лиз Фигурное катание

Американский журналист Дейв Лиз прокомментировал оценки российского танцевального дуэта Диана ДэвисГлеб Смолкин на Кубке Варшавы. 

Фигуристы выиграли турнир с рекордом в ритм-танце – 81,30 балла, что на 6 баллов выше их предыдущего лучшего результата. 

Дэвис – дочь тренера Этери Тутберидзе. 

«В России пишут, что в танцах на льду происходит настоящее чудо – дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин внезапно ворвался в мировую элиту.

Говорят, что магия началась вчера на Кубке Варшавы. Это ерунда.

Магия началась в прошлом сезоне: внезапно после того, как судьи сходили поужинать с матерью Дианы Этери Тутберидзе на ее день рождения, Дэвис и Смолкин превзошли более красивую и предпочтительную пару Анжелики Крыловой», – сказал Лиз.

По всей видимости, журналист имел в виду финал Кубка России среди юниоров, где Дэвис и Смолкин победили, а пара Крыловой – Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол – стала второй. 

Загадочная щедрость в фигурке: для дочери Тутберидзе судьи не жалеют баллов, такого прогресса не знали даже мультичемпионы

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные