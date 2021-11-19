Матч «Лиона» и «Марселя» не возобновят после броска бутылки в голову Пайета

Матч 14-го тура чемпионата Франции «Лион» – не будет доигран.

«Судья решил не возобновлять матч, учитывая, что безопасность игроков не может быть гарантирована. Мы не сможем возобновить этот матч», – сообщил диктор на домашнем стадионе «Лиона».

Напомним, что спустя две минуты после стартового свистка в голову полузащитника с трибун была брошена бутылка. В этот момент игрок готовился к выполнению углового удара. Затем команды ушли в раздевалки.

Вопрос о возобновлении матча решался длительное время.

В какой-то момент футболисты вышли разминаться для возобновления матча, однако «Марсель» был против того, чтобы играть на фоне случившегося инцидента.

Также известно, что дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) разберет эпизод 22 ноября.

Во Франции опять сорванный матч: в Пайета прилетела бутылка на 3-й минуте, «Марсель» ушел с поля и не вернулся