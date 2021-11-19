Джикия получил приз «Джентльмен года», он опередил Дивеева и Сафонова

Защитник и сборной России Георгий Джикия стал обладателем титула «Футбольный джентльмен года-2021», присуждаемого медиагруппой «Комсомольская правда».

По итогам голосования, проведенного среди болельщиков, специалистов и журналистов, капитан красно-белых опередил защитника ЦСКА Игоря Дивеева и голкипера .

Джикия получит черный смокинг и шарж от художника Валентина Дружинина.

«Георгий является одним из столпов национальной команды, ее капитаном в самых ответственных матчах. Он далек от спортивных скандалов и является примером для футбольной общественности. Его уважают партнеры, специалисты и болельщики.

Жюри премии посчитало, что именно его кандидатура наиболее соответствует духу и идеологии нашей премии», – сказано в публикации «КП».

В голосовании принимали участие тренеры Валерий Газзаев, Юрий Семин, экс-футболисты Алексей Смертин, Евгений Ловчев, Руслан Нигматуллин, журналисты Илья Казаков, Василий Конов, Игорь Рабинер и комментатор Виктор Гусев.

Приз был учрежден в 1994 году, его первым обладателем стал Федор Черенков. В 2020 году «Джентльменом года» был назван защитник ЦСКА Марио Фернандес.