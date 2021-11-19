Черданцев о Ваноли в «Спартаке»: «Почему ноунейм должен возглавить клуб с такими традициями и бюджетом?»

Комментатор поделился мнением о возможном назначении экс-ассистента Антонио Конте Паоло Ваноли главным тренером .

«Мне кажется, Ваноли – это очередная авантюра, не обоснованная ничем. Нет ни одного аргумента в пользу того, что это правильный выбор. Не может команда уровня «Спартака» нанимать человека, у которого ноль опыта самостоятельной работы.

Статус бывшего помощника Конте ничего не значит. Мало ли кто у кого был помощником. В футболе очень немного примеров, когда помощник становится успешным самостоятельным тренером.

Нужно относиться к себе с чуть большим уважением. Почему ноунейм должен возглавить клуб с такими традициями и бюджетом? Вообще не понимаю этого», – заявил Черданцев.

Будущий тренер «Спартака» – загадка. Паоло Ваноли учился у Сакки и Конте, тренировал Бареллу и Локателли, но всегда был в тени